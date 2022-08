Bătaie ca în filme la DSP Ialomița. Scandalul dintre două directoare. „M-a îmbrâncit și m-a tras de sacou. Merg la spital”

Directorul executiv și directorul economic al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Ialomița s-au bătut într-un birou din cadrul insituției. Nu este pentru prima dată când cele două se ceartă sau când vine poliția pentru a încheia scandalul.

Funcționarii instituției au povestit că cele două oficiale sunt în conflict de multă vreme. Directoarea generală a precizat că ea a fost victima şi că a sunat la 112. Cealaltă doamnă a susținut că ea a fost bătută de colega ei.

„Eu am fost cea care a sunat la 112. Pur și simplu m-am trezit cu domnișoara Denisa în birou. M-a îmbrâncit și m-a tras de sacou. M-am speriat foarte tare. Merg la spital să-mi iau tensiunea!”, a declarat Marinela Radu, șefa DSP Ialomița.

Poliţiştii au ajuns la fața locului pentru a calma spiritele și le-au chemat pe directoare la audieri. Atât pe numele Marinelei Radu cât și pe cel al Denisei Ioniță, a fost deschis dosar penal, potrivit independentonline.ro

Bătaie ca în filme între medici

O bătaie asemănătoare a avut loc la secția de Chirurgie Plastică la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Doctorul Alexandru Mahovici, ce lucrează de șase ani la Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost lovit de doctorul Mihai Tache, unul dintre cei mai recunoscuți medici chirurgi esteticieni din Buzău.

Doctorul Mahovici a declarat că nu este pentru prima dată când este bătut de colegul lui și că scandalul dintre ei a început în urmă cu ceva vreme. „Eu sunt din Republica Moldova, facultatea am făcut-o la Chișînău, iar dânsul mă înjosește constant, că aia nu e facultate, că nu sunt un medic bun etc. Mă hărțuiește de câțiva ani, am ajuns să vin la serviciu cu frica în sân din pricina dânsului”, a declarat doctorul Alexandru Mahovici.

„Am consultat în policlinică un pacient cu lipoame (nr. noduli benigni formați sub piele). L-am programat pentru operație. N-am avut atunci informația că pacientul are și alte probleme medicale și că nu poate fi operat. Nu știu de unde, dar doctorul Tache avea această informație. M-a făcut bou, prost, iar apoi chiar m-a lovit”, a mai spus medicul.