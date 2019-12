Răzvan Botezatu a fost cerut în căsătorie de către iubitul lui. Anunțul a fost făcut pe rețele sociale. „Am fost cerut în căsătorie”, a scris Răzvan Botezatu în dreptul fotografiei postate pe Instagram.

Răzvan Botezatu s-a mutat în Germania după ce a plecat de la Antena Stars.

„Sunt bine, în sfârșit, sunt bine, în Germania. Am învățat limba, o vorbesc deja bine, nu mai am probleme. Am plecat în Germania pentru că, după ce am renunțat la a mai prezenta matinalul, nu aveam cum să mai fac față din punct de vedere financiar, cheltuielile fiind suficient de mari. Acum însă, de ceva vreme, chiar dacă nu lucrez propriu-zis, adică nu merg la serviciu, la birou, câștig mai bine ca înainte. De vreo trei ori mai bine”, susţine Răzvan Botezatu.

