Candidatul Partidului Mișcarea Populară (PMP) la Primăria Târgu Neamț seamănă, izbitor, cu Traian Băsescu.

Pe numele său Neculai Preda, cel care vrea să devină edil al orașului din județul Neamț, a fost polițist și lider de sindicat.

El vrea să îi ia locul actualului primar PSD, Vasilică Harpa, care candidează la al treilea mandat. Și Vasilică Harpa a fost polițist, până în anul 2012, atunci când a fost ales primar.

Ieșit la pensie în anul 2019, Neculai Preda a fost șef al Poliției Rural Târgu Neamț timp de un an.

El a condus și filiala Neamț a Sindicatului Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC).

„Domnul Neculai Preda este președintele interimar al organizației PMP Târgu Neamț și candidatul nostru la funcția de primar. Îl recomanda numele și familia”, a declarant Bogdan Gavrilescu, președintele PMP Neamț. .

Neculai Preda a lucrat 30 de ani în poliție și, acum, este responsabil pentru zona Târgu Neamț a unei firme private de pază și protecție.

„Am fost ales de PMP pentru că ei considerau că au nevoie de un om ca mine în această zonă. Am depus un CV, am fost acceptat și am plecat la luptă. În momentul de față, avem deja o echipă formată”, a declarant Neculai Preda în presa locală.

Despre „Elena Udrea de Neamț” am aflat că este nepoata lui „Traian Băsescu de Neamț”.

Ea e pe lista de candidați ai PMP pentru Consiliul Local.

O cheamă Iuliana Burduhosu, are 33 de ani, este căsătorită tot cu un polițist și este economist de profesie.