Reamintim că Sorina Pintea a fost reținută pentru 30 de zile, fiind acuzată că a luat mită în perioada cât a fost managerul general a Spitaslului Județean din Baia Mare.

Zilele trecute, Pintea a fost transportată cu o mașină a poliției la un spital din București pentru a i se face un control medical, aceasta având grave probleme de sănătate.

Băsescu, în mandatele căruia un astfel de spectacol era prezent aproape zilnic, nu mai este de acord cu modul în care acționează poliția.

„Nu știu dacă o femeie bolnavă e cel mai nimerit om ca să fie arestat. Începe, din nou, spectacolul cătușelor, care a dus la discreditarea justiției. Pentru ce să o prezinți încătușată? Omul simplu nu înțelege cui îi dădea în cap Sorina Pintea dacă nu avea cătușe, în timp ce violatori sunt lăsați în libertate.”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

De asemenea, fostul preşedinte nu crede că era necesar ca Sorina Pintea să fie încătuşată şi bruscată atunci când a fost transportată în arest.

„Nu ştiu dacă o femeie bolnavă e cel mai nimerit om să fie arestat. Se ştia că e bolnavă. Se pare că începe din nou spectacolul cătuşelor, mult apreciat de unii, dar care a dus la slăbirea încrederii în justiţie. Pentru ce să o îmbrânceşti şi să o încătuşezi? Omul simplu nu înţelege cui dădea în cap Sorina Pintea, dacă nu era încătuşată, în timp ce violatori sunt lăsaţi în libertate”, este de părere Băsescu.

Referitor la planul guvernului Cîțu pentru scăderea deficitului bugetar, Băsescu nu crede că aceasta trebuie făcută prin tăieri de salarii.

„E greu să spui că minte Comisia Europeană. Probabil ei (nr. membrii guvernului), fiind interimari, i-a primit vreun portar şi ei au crezut că au aranjat cu portarul. Treabă de interimar. Nu te primeşte factorul de decizie, evident că nu ar fi existat un comunicat al Comisiei, care să zică că nu s-au înţeles. Se dă un timp pentru o reducere treptată a deficitului, până se ajunge la sub 3%. Nu trebuie să tai, ci să gestionezi ce îţi vine în plus la bugetul de stat, astfel încât să nu fii obligat ca, în cei 2-3 ani, până ajungi la sub 3%, să o faci proporţional cu creşterea economică, astfel încât să nu tai de la populaţie”, a declarat europarlamentarul.

