Băsescu, mesaj BOMBĂ la ceas de seară. Guvernul Dăncilă și președintele Iohannis sunt vizați DIRECT

Fostul președinte Traian Băsescu a trasmis un mesaj prin care dezvăluie cum poate România să „zgâlțâie” președinția Consiliului Uniunii Europene. El propune trei teme majore cu care România poate rămâne în istoria UE.





Cele trei teme sunt rămânerea Marii Britanii în UE, planificarea Statelor Unite ale Europei și plnificarea unei magistrale fluviale Rotterdam - Rin - Main - Dunăre - Constanța.

„Putem avea o preşedinţie excelentă şi curajoasă !

Preşedinţia României pare a fi sortită a se desfăşura în cenuşiul ultimelor preşedinţii ale Uniunii Europene, fie că ne referim la cea a Bulgariei sau la a Austriei. Aceleaşi teme prioritare fie că vorbim de migraţie, BREXIT, azil, securitatea frontierelor, buget UE şi buget zonă Euro, politica agricolă comună etc. etc. Nimic nou sub soare, iar la sfârşitul mandatului românesc aceeaşi listă va fi transferată următoarei preşedinţii cam în acelaşi stadiu de la preluare iar calificativul primit de România va fi „decent” şi ţara se va aşeza ţanţoşă pe lista lungă a ţărilor în a căror preşedinţie nu s-a înregistrat nici un progres în crearea unei viziuni legată de viitorul Uniunii Europene .

România poate zgâlţâi Uniunea Europeană care pare debusolată şi fără curaj în a-şi defini propriul viitor, lansând de la înălţimea Preşedinţiei Rotative a Uniunii Europene trei mari proiecte şi anume :

1.Bătălia pentru rămânerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Uniunea Europeană ;

2. Planificarea proceselor pentru ca în următorii 15 - 25 ani să se realizeze Statele Unite ale Europei ;

3.Planificarea finanţării şi realizării în următorii 10 – 15 ani a marii magistrale fluviale de transport Rotterdam – Rin – Main – Dunăre – Constanţa.

Pentru fiecare din cele trei mari proiecte există soluţii dar toate implică un efort diplomatic formidabil pentru ca la sfârşitul mandatului nostru proiectul de la punctul 1 să se realizeze măcar şi printr-o amânare a BREXIT-ului în primă fază, iar cele de la punctele 2 şi 3 să rămână pe agenda Consiliului UE pentru următoarele preşedinţii.

Putem avea o preşedinţie care să primească un calificativ „EXCELENT” şi „CURAJOS”. De ce nu ?

PS – argumentaţia pentru susţinerea celor 3 proiecte este prea lungă pentru a fi postată”, a scris Băsescu.

