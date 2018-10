BĂSESCU aruncă BOMBA. Ce s-a ÎNTÂMPLAT cu CLASAREA care îl VIZA pe IOHANNIS. „Dacă e așa, este ȘANTAJ

În această seară, Traian Băsescu a fost invitat la postul de televiziune România TV unde a discutat despre misterul apărut în jurul clasării dosarelor lui Iohannis.





„Doamnă, a fost neispirată desemnarea. Mai ales și că Lazăr nu va fi Procuror General când își termină Iohannis mandatul. Nu a fost o investiție bună. Dincolo de această speculație, pentru că nu a văzut nimeni semnătura lui Lazăr pe o Ordonanță pentru NUP. Dacă avem un NUP dat de lazar și acest NUP a ajuns la președinte… Dacă s-a oprit la CSM, nu avea de unde să știe. Dar dacă a ajuns la Cotroceni, nu la președinte pe birou, cu semnătura lui Lazăr, înainte de numire, asta poate însemna șataj. Și dacă dosarul a rămas la Dep. Jurdic, nu a ajuns la președinte, ar trebuie să existe la Cotroceni, arhivat sau nu, poate însemna șantaj”, a spus Băsescu.

„Dacă o asemenea hârtie a fost trimisă la Cotroceni…., dar nu cred că acele hârtii cu NUP-uri au ajuns la Cotroceni. Eu sunt convins, eu tot pun acest dacă, pentru că pe de altă parte CSM spune fără echivoc că nu a trimis astfel de hârtii la Președinție. Eu îmi aduc aminte, la numirea lui Kovesi în funcția de Procuror General, era o sinteză a dosarelor soluționate. Vă spun că teoretic, CSM nu putea să dea drumul unui asemenea dosar. S-ar putea să fie informație greșit interpretată. Tudore Toader nu e un mincinos. Nu vreau să axăm toată discuția pe acest subiect, pe o hârtie pe care nu a văzut-o nimeni. Nu am văzut hârtia, nu știm dacă a ajuns la președinte. Iohannis trebuia să zică asta de la început. Dacă ar fi existat o astfel de hârtie, în dosarul trimis la președinte, semăna puțin a șantaj. În dosar se pun succesele. MJ are niște instrucțiuni. De ce spun că mi se pare a lui Tudorel. Mi se pare că se repetă problema cu Kovesi. Cred că a avut un departament juridic juridic ezitant. Cu rezoluția CCR aș fi căutat motive de regularitate a procedurii. Nu sunt un apărător a lui Lazăr. Sunt furios pentru că au pus sechestru fiicei mele pe terenul de la Nana, am motive să fiu furios”, a mai declarat Băsescu

