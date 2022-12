Basarabeanca din Ucraina, profesoară de rusă stabilită la Oradea, singura româncă rămasă într-o competiție de bijuterii din America cu coiful dacic

Cu lucrarea “coiful dacic Zina” , Ana Zaporojan e singura româncă rămasă în runda a patra a concursului Concursul internațional Battle of the Beadsmith 2022 USA, o competiție în care 74 de artiști din 20 de țări au încercat să impresioneze cu bijuteriile create. Pe lângă lucrarea basarabncei din Oradea doar 9 lucrări mai sunt în competiție.

Un omagiu adus mamei sale, neamului românesc

“Am făcut acest coif ca un omagiu adus mamei mele Zina și strămoșilor noștri care au trăit acum 2500 de ani pe pământurile României de astăzi. M-am inspirat din coifurile regale antice getice, care erau făcute din aur și argint, cu desene complicate, împodobite cu simboluri care înfățișează ritualuri religioase din acele vremuri, creaturi mitologice și fanteziste. Coiful dacic Zina- este omagiu față de strămoși, de glie, față de neamul românesc .

“Numele meu este Ana Zaporojan. M-am născut în Ucraina și locuiesc în România. Am creat bijuterii folosind tehnica broderii în ultimii 9 ani. Am participat la multe evenimente, printre care: Battle of the Beadsmith în 2014- 2017, Masters Golden Hands Masters, Kiev, Ucraina, în 2016, ART Jewelry Festival, Timișoara și Oradea România în 2013- 2016, 2020, Neamț Art Festival, Piatra Neamț , România în 2021-2022”, exică artistul bijutier care a lucrat 67 de zile pentru realiza coiful dacic.

Aventura în lumea bijuteriei a început la Oradea

Ana Zaporojan este o basarabeancă din Ucraina, profesoară de rusă, stabilită în Oradea în urma cu 20 de ani. Oradea este orașul în care a început marea ei aventură în fascinanta lume a bijuteriei. În 2011 a fondat comunitatea Loja pasionaților de mărgele care numără în prezent peste 6000 de creatori de bijuterii din întreaga lume.

Ana Zaporojan, alături de fiica sa Marisha.

Bunica țesea covoare inspirate din suflet

Fiecare dintre bijuteriile create de domnia sa are propria poveste. „Bunica mea din partea paternă pe când era mic copil s-a refugiat cu familia din Armenia în câmpiile Bugeacului. Bunica avea ochii verzi, o statură înaltă şi spatele întotdeauna drept…Curtea bunicii era plină de flori iar grădina se mărginea cu delta. Bunica țesea covoare cu motive florale iar imaginile le crea fără a consulta un desen de pe o foaie, ci direct din suflet ori de undeva de Sus…”, spune doamna Ana Zaporojan.

De la această amintire dragă şi până la a crea o bijuterie nu a mai fost decât un pas. În 2013 a organizat la Timișoara prima ediție ART Jewelry Festival. Pentru ediția jubiliară din 2023, care va avea loc la Oradea, deja au confirmat participarea creatori de bijuterii din trei continente și aproape 30 de țări.

De curând Ana Zaporojan a participat la Gala de bijuterii dedicată zeiței Flora- „Flower Power inspired by nature” care s- a desfașurat la Piatra-Neamt, dumneaei fiind și unul din organizatorii acestei manifestări artistice alături de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare Piatra-Neamț.

400 de ore de muncă într-o bijuterie inspirată de nuferii din Bihor

Colierul „Ghirlanda de nuferi” cu care s-a prezentat la eveniment, a fost creat la solicitarea revistei germane ” Perlen Poesis” care i-a cerut spre publicare, textual: „un pandant enorm în culori turbate”.Au urmat peste 400 ore de muncă în care printr-o broderie gen vitraliu cristale Swarovski, perle Swarovski și cele de Mallorca, mărgele cui cauciucate, în culori neon, alături de mii de mărgeluțe argintii japoneze de 1 si 2 mm s-au transformat într-un ansamblu cu elemente florale Art Nouveau care a fost amplasat pe piele argintie și de un albastru regal metalizat. Lucrarea prezintă o imagine florală stilizată inspirată din nuferii deltei dunărene- simbolul purității minții și a sufletului, dar și din lotușii colorați din Bihor- simbolul renașterii. Colierul se prinde cu două închizători tub multișir din argint, pe verso este aplicată piele iar tehnicile de lucru au fost embroidering și peyote. Despre bijuteriile create de Ana Zaporojan s-a scris în revistele ”Perlen Poesie”(Germania), “Fashion Handicaft. Модное Рукоделие”(Ucraina) şi în presa din România. Pentru ea, mărgelitul a devenit o dulce obsesie pe care o împărtășește cu convigere prin creațiile sale, crezând cu tărie în cuvintele lui Dostoievski că „Frumosul va salva lumea”.