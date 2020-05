Flutur ar fi fost introdus pe lista specială cu analizele recoltate de la medicii care lucrează la Spitalul Județean Suceava, județ unde s-a înregistrat cel mai mare număr de infectări din toată România.

Într-o discuție înregistrată și redată pe hârtie, prezentată de ziardecluj.ro, directorul Direcției de Sănătate Publică Suceava, Cătălina Zorescu se milogește față de șeful județului să o protejeze și să nu se afle despre ce au pus la cale împreună.

Presa din Suceava a dezvăluit faptul că în perioada în care Flutur a fost infectat, a fost internat într-o rezervă specială de la Spitalul Județean Suceava.

Flutur Gheorghe: O dați cu număr de înregistrare?

Zorescu Catalina: Nu știu! O dau în nume personal sau..?

Flutur Gheorghe: O dați în nume personal sau… eu nu-mi dau seama! Dar să-mi trimiteți și mie una semnată în forma finală, aia… adevărată să o am și eu!

Zorescu Catalina: Da! O dau în nume personal, cred că!

Flutur Gheorghe: Cred că în nume personal, da, așa cred!

Zorescu Catalina: Dar nu mă scufundați pe mine de tot pentru că știți care o fost contextul atunci în noaptea aia!

Flutur Gheorghe: Cu ce să scufund?

Zorescu Catalina: Da, știți adică să…

Flutur Gheorghe: Bun! Dar eu doar, n-a fost totul corect și legal? Contextul a fost că am venit de bună credință să ne facem toți analizele…eu nu am fost…

Zorescu Catalina: Contextul că am fost chemată la 11 jumate…da? Ăsta o fost contextul!

Flutur Gheorghe: Adică dumneavoastră ce spuneți? Da, da, am înțeles…Da’ ce spuneți, că la ora aia nu se recoltau sau de ce?

Zorescu Catalina: La ora aia eram acasă, era 11 jumate…

Flutur Gheorghe: Aha!

Z: Da? Eram terminați.

Flutur Gheorghe: Dar la medici când ați recoltat dumneavoastră?

Zorescu Catalina: Dar n-am recoltat la medici, erați numai dumneavoastră de la consiliul județean acolo și un singur medic, Văcăreanu!

Flutur Gheorghe: Aha! Cum adică să vă scufund? Doamne!

Zorescu Catalina: Ca să fim…

Flutur Gheorghe: Vai de mine!

Zorescu Catalina: Știți?

Flutur Gheorghe: Vai de mine, păi nu-s momente de genul ăsta!

Zorescu Catalina: Că adică eu deja îs… până peste…

Flutur Gheorghe: Știu! Dar nu fac, Doamne, eu v-am sunat de bună credință!

Zorescu Catalina: Știu! Și eu tot! Vedeți că-mi asum…

Flutur Gheorghe: Fiind persoană publică, mă omoară pe mine și de aia, toată ziua…îmi asum și eu, nu-i problemă, dar am vrut să se clarifice lucrurile, că n-a fost o șmecherie sau că v-am pus eu să nu știu ce. Doamne ferește!

Zorescu Catalina: Uitați parcă o lucrat cineva, știți, exact…

Flutur Gheorghe: Probabil că avem prieteni care monitorizează orice chichiță!

Zorescu Catalina: Nu, dar de ce la dumneavoastră, adică puteau la oricare din ceilalți colegi!

Flutur Gheorghe: Mă caută! Bun! A fost și un ghinion, ca să zic așa. Acuma care ei îl vor răstălmăci!

Zorescu Catalina: Da!

Flutur Gheorghe: Na!

Zorescu Catalina: Sunt și eu atentă, numai ce fac cu mâna mea am să semnez de acuma. În rest…

Flutur Gheorghe: Era și contextul în care pleca lotul de materiale spre Balș.

Zorescu Catalina: Da, știu!

Flutur Gheorghe: Ca să-mi aduc aminte, aveați lotul întreg care pleca și am venit și eu, doar eu veneam de la treabă, ca să fac…

Zorescu Catalina: Dar eu vă înțeleg! Dar aveați tot dreptul să…

Flutur Gheorghe: Da!

Zorescu Catalina: Dar asta este!

Flutur Gheorghe: Bine! Vă mulțumesc!