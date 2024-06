Sport Euro 2024. Noi detalii despre starea de sănătate a lui Barnabas Varga. Controverse după accidentare







Barnabas Varga s-a lovit violent de portarul scoţian Angus Gunn, în timpul meciului de la Euro 2024, de duminică dintre Ungaria şi Scoţia (1-0). BBC, care transmite meciurile din cadrul competiţiei, are un control limitat asupra alegerii imaginilor. Postul și-a cerut scuze telespectatorilor și a dat vina pe UEFA pentru ce s-a întâmplat.

BBC și-a cerut scuze

„Am fost la fel de şocaţi ca şi voi când au reluat acest incident”, a spus ea. „Există protocoale pentru acest tip de lucru după Christian Eriksen acum trei ani şi am fost foarte surprinşi că UEFA a decis să arate această reluare lentă, motiv pentru care am tăiat la unghi larg de îndată ce am putut”.

Cum se simte Barnabas Varga

În urmă cu trei ani, Varga a suferit un stop cardiac în timpul meciului cu Finlanda (1-0) la Euro 2021. Jucătorii au încercat să ascundă ce s-a întâmplat, dar tot s-a aflat. Duminică seara, situația s-a repetat. Serviciile de urgenţă au întins cearşafuri în jurul zonei în care se afla jucătorul maghiar. Colegii lui au încercat, din nou, să-l ferească pe camere.

Într-un moment de neateție, Varga s-a lovit de portarul scoţian Angus Gunn și a căzut. Jucătorul a fost scos de pe teren de urgență. Antrenorul său, Marco Rossi, a spus că acesta se simte bine și că este în afara oricărui pericol. El a mai declarat că Varga a suferit o fractură și că nu va mai juca în următoarele meciuri de la Euro 2024.

„Din fericire, acum putem spune că "Barni" nu mai este în pericol”, a declarat antrenorul său Marco Rossi. „Probabil că va fi operat în următoarele ore, deoarece a suferit o fractură aici (arătându-i obrazul şi orbita). Dacă mergem mai departe în competiţie, bineînţeles că nu va mai face parte din echipă”, a mai spus acesta, potrivit News.

Un moment îngrozitor la Euro 2024

Roland Sallai, ales omul meciului, a declarat că a fost un moment îngrozitor și că îi dedică victoria lui. El a spus că speră ca Varga să revină cu forțe proaspete în curând: „A fost un moment teribil într-un meci ca acesta. El este bine acum. Trebuie să facă o operaţie minoră, dar starea lui este stabilă. Îi ţinem pumnii şi sperăm să revină în curând. După acest incident, am luptat pentru el, am vrut să câştigăm pentru el şi am reuşit. Îi dedicăm această victorie”.