Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a intrat în direct la Digi24 și a declarat că nu știe cum va reuși să convingă de faptul că nu există niciun blat între liberi și PSD.

„Nu știu cum voi reuși să conving că nu există niciun fel de blat între PNL și PSD. Același interes există, într-adevăr. Eu cred că România are nevoie de anticipate, cu analiză foarte corectă asupra ordonanțelor asumate de noi. Este imperios necesar să ajungem la alegeri anticipate. Ne-ar fi plăcut să avem și două tururi de scrutin, dar urmăriți ce face doamna Weber. Era pregătită să atace această ordonanță și ne-ar fi blocat. Astăzi, România nu poate continua așa. Am guvernat trei luni de zile și am făcut lucruri extraordinare”, a declarat Rareș Bogdan, sâmbătă după-amiază, la Digi24.

Declarația lui Dan Barna vine după ce Claudiu Năsui, președintele USR București, a acuzat PNL și PSD de blat pe votarea bugetului capitalei: ”SCANDALOS! USL trăiește! Doi consilieri PNL au votat bugetul propus de Gabriela Firea! Cei doi au votat și PUZ-ul coordonator al Sectorului 6, document care ridică mari semne de întrebare cu privire la bunele intenții atât ale celor care l-au întocmit cât și ale decidenților care l-au supus la vot”, arată USR București, organizație condusă de Claudiu Năsui, pe pagina de Facebook.

