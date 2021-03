Dan Barna, președintele USR, anunță că va candida la alegerile prezidențiale care vor avea loc peste trei ani. Barna a anunțat că își pregătește de pe acum candidatura pentru fotoliul de la Cotroceni, un pas important în aceasta direcție fiind intrarea în cursa pentru șefia USR-PLUS. Dar până să fie prezidențiabilul USR-PLUS, Dan Barna ar trebui mai întâi să îl înfrângă pe Dacian Cioloș, liderul PLUS.

„USR-ul a ajuns la guvernare și sunt cel care a tras pentru asta, am reușit să facem acea alianță împreună cu colegii de la Plus și apoi să facem și fuziunea astfel încât să fim o forță relevantă în politica actuală.

Asta ne-a adus la guvernare și este un proiect în care cred, este un proiect pentru care am muncit foarte mult și este un proiect care consider că mai are perspectivă de creștere și dezvoltare și tocmai de aceea vreau să duc mai departe acest proiect.

Dan Barna anunță că va candida la alegerile prezidențiale din 2024

„Deci da, voi candida la Președinție cum e și firesc”, a declarat liderul USR, Dan Barna. „Aceasta este o decizie pe care o să o iau cu colegii mei din partid la momentul respectiv. Dacă acest Guvern va performa și va face acele reforme de care avem nevoie și pe care le-am dorit, evident că și eu voi fi într-o poziție bună, în ochii colegilor, pentru o candidatură la prezidențiale”, a mai spus Dan Barna.

„Aş vrea să-l întreb pe domnul Barna, preşedintele USR, care înţeleg că a insistat foarte mult să fie tăiaţi bani nu doar de la Sectorul 3, ci şi de la 4, 5 şi 6, să-i ducă la Sectorul 1 şi la Sectorul 2 (…) Care este argumentul? Eraţi foarte supărat pe PSD, care duce banii acolo unde au primari, că fac favoritisme pe clientelă politică, că dumneavoastră faceţi un alt fel de politică (…) Reflectaţi şi dacă nu găsiţi un răspuns serios, un argument pentru care să faceţi o astfel de ticăloşenie, reveniţi-vă şi repuneţi în Legea bugetului prevederile care au fost puse în dezbaterea publică, pentru că este cât de cât mai normal decât ce vreţi să faceţi dumneavoastră acum”, a transmis Robert Negoiţă într-un mesaj video postat, luni, pe Facebook.