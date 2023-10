Cel mai bogat al doilea club de fotbal din lume, condus de suporteri. Ce salarii au fotbaliștii

FC Barcelona este un club format în 1899 de către fotbaliști elvețieni, britanici și catalani. Joan Gamper este cel care a condus clubul la început. Iar în acest moment este al doilea cel mai bogat club din lume, condus de suporteri. De altfel este un simbol al catalanilor inclusiv pentru independența lor. FC Barcelona este simbolul unic al naționalismului catalan.

Cifra anuală de afaceri este de 450 de milioane de euro. Așa se explică și salariile fotbaliștilor, dar și clauzele puse la contractele lor. Acestea clauze au apărut după ce Neymar a plecat de la Barca pentru PSG. Vorbim de clause de reziliere de un milliard de euro. O astfel de clauză are și Alejandro Balde. Cu un contract cu un salariu de 50 de milioane de euro, are o clauză de un milliard în cazul renunțării la contract. El are o înțelegere valabilă până în 2028. Și nu este singurul, lista e completată de alți 8 jucători.

FC Barcelona, clauze de 1 miliard de euro

Ansu Fati este următorul cu același salariu ca și Balde. Are o înțelegere semnată până în 2027, cu aceași clauză. Ferran Torres (23 ani) – transferat de catalani pe 28 decembrie 2021, fotbalistul adus de la Manchester City a semnat un contract valabil până în 2027, având clauza de un miliard. Cu un salariu de 35 de milioane de euro, Ferran Torres este următorul pe listă.

El are contract cu Barca până în 2027. Raphinha, în vârstă de 26 de ani, primește de la clubul catalan 60 de milioane de euro. Clauza de 1 miliard este valabilă până în 2027. Jules Kounde este următorul pe listă, cu un salariu tot de 60 de milioane de euro și tot până în 2027. Pedri Gonzalez, care la 20 de ani încasează 100 de milioane de euro, are aceiași întețelegere până în 2026. Ronald Araujo la cei 24 ani câștigă 70 de milioane de euro și tot până în 2026 este legat de echipa catalană.