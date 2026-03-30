„Bărbierul din Sevilla”, „Callas-Oana Pellea”, „Lacul lebedelor”, „Lohengrin” și „Nunta lui Figaro”, titlurile care deschid luna aprilie pe scena ONB

Opera Națională București prezintă în prima săptămână a lunii aprilie spectacolele „Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini, „Callas – Oana Pellea” de de Terrence McNally, „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, „Lohengrin” de Richard Wagner și „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart.

Considerată una dintre cele mai îndrăgite opere buffa din repertoriul universal, Bărbierul din Sevilla revine pe scena ONB într-o versiune scenică ce își propune să readucă în atenția publicului spiritul originar al capodoperei rossiniene, efervescent, comic, viu și provocator, fidel intențiilor inițiale ale compozitorului și inspirației din commedia dell’arte.

Interpretarea Oanei Pellea, de o remarcabilă complexitate dramatică și psihologică, surprinde toate nuanțele personalității Mariei Callas, riguroasă și exigentă în exprimarea artistică, dar și romantică, vulnerabilă și profund umană.

În centrul acestei capodopere se află povestea de iubire imposibilă dintre Prințul Siegfried și Odette, prințesa lebădă. Prințul se îndrăgostește de Odette, dar este înșelat de Von Rothbart, care aduce în scenă Odile, o dublură diabolică a prințesei, care îl seduce pe acesta.

Opera Română, și-a semnat certificatul de naștere culturală în data de 8 decembrie 1921 cu spectacolul de operă „Lohengrin” de Richard Wagner, în regia lui Adalbert Markowski. La pupitrul dirijoral s-a aflat maestrul George Enescu, care prin prezența sa a dorit să sublinieze sprijinul și implicarea sa efectivă în realizarea acestui moment istoric.

Cei doi au mai realizat împreună operele „Don Giovanni” și „Così fan tutte”. Mozart a fost cel care i-a adus lui Da Ponte o copie a piesei lui Beaumarchais, iar acesta a transpus-o într-un libret în numai 6 săptămâni, traducând textul în italiană, punându-l în versuri și excluzând toate trimiterile politice. Libretul a primit în final aprobarea Împăratului Joseph al II-lea, iar premiera a avut loc pe 1 Mai 1786 la Burghtheater Wien. În pofida succesului, s-au jucat doar 9 reprezentații. Acestea aveau o durată de 4 ore, iar publicul entuziasmat solicita deseori bis-uri care dublau acest timp. Se pare că, Împăratul a emis o hotărâre în legătură cu numărul de bis-uri ce puteau fi acordate în cadrul unei reprezentații cu „Nunta lui Figaro”.

