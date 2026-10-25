Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a intrat, sâmbătă, în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de airsoft și o grenadă folosită în jocurile de acest tip. Acesta i-ar fi cerut agentului de serviciu să îl împuște.

Potrivit Poliției Alba, bărbatul ar fi îndreptat cele două obiecte către polițistul aflat în serviciu.

„Faţă de bărbatul, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj şi port sau folosire fără drept de obiecte periculoase”, a transmis Poliţia judeţeană Alba.

În urma controlului corporal, oamenii legii au descoperit asupra bărbatului și un briceag, pe lângă arma de airsoft și grenada utilizată în jocurile de acest tip.

Agentul de poliție nu a suferit leziuni corporale în urma incidentului, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Numărul incidentelor legate de aceste tipuri de arme a crescut semnificativ. În urmă cu trei luni, un tânăr de 22 de ani din municipiul Tecuci a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi tras cu o armă de tip airsoft asupra unui bărbat de 25 de ani, în localitatea Nămoloasa, județul Galați. Victima a suferit leziuni care au necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale.

Incidentul a avut loc în noaptea de 27 spre 28 iulie, când polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați printr-un apel la 112 de către bărbatul rănit, care a reclamat că o persoană ar fi tras asupra sa cu o armă cu aer comprimat.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au stabilit că sesizarea se confirma. Din primele cercetări a reieșit că, înainte de incident, cei doi bărbați avuseseră un conflict verbal în fața unui bar din localitate, după care s-au despărțit.

La scurt timp, tânărul de 22 de ani ar fi ieșit din curtea unui imobil de pe strada Regina Maria, având asupra sa o armă cu aer comprimat, cu care ar fi tras mai multe focuri asupra bărbatului de 25 de ani.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au stabilit că cele sesizate se confirmă. Din cercetările efectuate a reieșit că, anterior apelului, în timp ce se aflau în fața unui bar din localitate, bărbatul de 25 de ani ar fi avut un conflict verbal cu tânărul de 22 de ani, după care cei doi s-ar fi despărțit. La scurt timp, tânărul de 22 de ani ar fi ieșit din curtea unui imobil situat pe strada Regina Maria, din aceeași localitate, având asupra sa o armă cu aer comprimat, cu care ar fi tras mai multe focuri asupra bărbatului de 25 de ani, provocându-i leziuni care necesită mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, a transmis IPJ Galați.

În cursul zilei de 28 iulie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv. Acolo au descoperit o replică de armă airsoft, de calibrul 68, precum și 32 de bile de cauciuc și 23 de bile metalice de același calibru.

Arma, care nu era supusă autorizării, a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii l-au reținut pe tânărul de 22 de ani pentru 24 de ore. Acesta era cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.