Incredibil. Un bărbat a fost amendat pentru că a uitat peştele în acvariu când s-a mutat din locuință

Michael Ray Hinson, în vârstă de 53 de ani, a fost forțat să iasă dintr-o proprietate unde locuia cu chirie în Two Chopt Roadpe, Carolina de Nord, SUA, data de 22 martie, dar nu a luat cu el peștele Oscar pe care-l avea în grijă. Peştele a fost ulterior găsit în acvariu plin cu apă murdară. Potrivit autorităţilor, peştele era foarte bolnav . Boala provine din cauza lipsei de alimente și a calității slabe a apei.





Hinson a fost amendat cu suma de 4. 000 de dolari pentru neglijentă, potrivit www.dailymail.co.uk

„Hole in cap este un parazit care incepe in intestine si functioneaza din interior, ucigand lent pestele", a spus Ethan Lane de la The Fish Room din Wilmington

„Aceasta este o viață la fel ca orice câine sau pisică", a spus Lt. Jerry Brewer.

Fostul animal de companie al lui Hinson a fost trimis în The Fish Room pentru a se recupera și bărbatul care îngrijea peştele înapoi la starea de sănătate

„Sunt animale de companie grozave, le numim animale de companie umede. Ei sunt foarte instruiți, au personalități uriașe, unele dintre ele pot fi agresive ", a explicat Lane.

Peştele a fost evaluat la un preţ de 40.50 de dolari.

După ce peştele îşi va reveni, va fi dat spre adopţie de către Serviciile pentru animale

