Barack Obama, MULŢUMEŞTE celor care au votat DEMOCRAŢII: „Este un ÎNCEPUT”

Fostul preşedinte al SUA, Barack Obama, a mulţumit americanilor care au votat democraţii şi care au făcut posibilă răsturnarea şituaţiei din Camera Reprezentanţilor. Este încântat totodată pentru „alegerea unui număr record de femei și veterani tineri din Irak și Afganistan, un val de candidați minoritari și o serie de lideri tineri remarcabili”.





Obama şi-a exprimat bucuria şi mulţumirea pe social media unde îi felicită pe toți cei care au "apărat democrația noastră".

"Evident, succesul democraților în răsturnarea situaţiei din Camerei Reprezentanților va primi cea mai mare atenție. Dar și mai important decât ceea ce am câștigat este modul în care am câștigat: prin concurență în locurile în care nu am fost competitivi într-o perioadă lungă de timp și prin alegerea unui număr record de femei și veterani tineri din Irak și Afganistan, un val de candidați minoritari și o serie de lideri tineri remarcabili", a scris fostul preşedinte.

"Vreau, de asemenea, să felicit alegătorii din întreaga țară pentru venirea în număr record la vot și pentru că au votat mai multe inițiative care vor îmbunătăți viața poporului american - cum ar fi creșterea salariului minim, extinderea Medicaid și consolidarea drepturilor de vot.

"Munca noastră continuă. Schimbarea de care avem nevoie nu va veni după aceste alegeri - dar este un început...Și sper să ne întoarcem la valorile pe care le așteptăm în viața noastră publică - onestitate, decență, compromis (...) nu separați de diferențele noastre, ci legați împreună de un crez comun", a concluzionat Obama în postarea sa de pe social media.

