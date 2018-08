Baptista nu a venit pentru bani la CFR Cluj

Campioana României se laudă cu transferul celebrului brazilian, deși acesta nu a mai evoluat în ultimii doi ani.





În vârstă de 36 de ani, mijlocașul brazilian Julio Baptista a evoluat de-a lungul carierei la unele dintre cele mai prestigioase cluburi din Europa. Sevilla, Arsenal Londra, Real Madrid sau AS Roma, sunt unele dintre formațiile pe care celebrul jucător din „Țara Cafelei” le-a bifat cu succes.

Ultima grupare pe care Baptista a bifat-o a fost Orlando City, după care a lăsat deoparte fotbalul vreme de doi ani. Acum, cel poreclit „Bestia” a devenit oficial jucătorul campioanei Ligii 1 Betano, CFR Cluj.

„Are un fizic cum rar se vede la un fotbalist”

Conducerea trupei din Gruia a declarat că Julio Baptista este în continuare jucătorul care a uimit alături de „coloșii” Raul, Zidane, Beckham, Ronaldo, Totti ș.a.m.d, și că nicidecum nu a venit la CFR pentru bani. Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”, a afirmat că brazilianul s-a săturat să evolueze în meciurile demonstrative, și, astfel, a ales să parafeze cu CFR. „Baptista are un fizic cum rar se vede la un fotbalist. El a dorit neapărat să revină și, printr-o anumită conjunctură, a revenit la noi. Nu ne sperie că nu a mai jucat de doi ani. Dacă l-aţi vedea cum aleargă şi ce atitudine are, am şi discutat mult cu el, chiar nu mă sperie deloc, dimpotrivă, cred că o să ne fie de mare ajutor. Nu a venit pentru bani, stă bine financiar pentru că a avut contracte mari pe unde a jucat, de 4-5 milioane pe an și mulți ani, pentru că a jucat fotbal până la o vârstă. Nu problemele financiare l-au făcut să vină, pur şi simplu nu a mai putut să stea departe de fotbal şi să joace doar în partide demonstrative”, a spus Mureșan, potrivit Digi Sport.

Mai mult, în perioada în care nu a jucat, Baptista a urmat cursurile UEFA pentru a deveni antrenor.

Pagina 1 din 1