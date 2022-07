Banii furați din atacurile cibernetice reprezintă o treime din fondul programului de rachete nucleare al Coreei de Nord

Capacitățile cibernetice ale Coreei de Nord

Anne Neuberger, consilierul adjunct al Casei Albe pentru securitate națională pentru tehnologii cibernetice și emergente, a declarat că SUA estimează că o treime din programul de rachete al Coreei de Nord este finanțat din bani furați din atacurile cibernetice. „Având în vedere că cibernetica este un factor atât de important al veniturilor, acesta reprezintă un lucru pe care trebuie să-l abordăm”, a spus Neuberger în timpul unei conferințe virtuale găzduite de Center for a New American Security, un think tank din Washington.

Neuberger a spus cum capacitățile cibernetice ale Coreei de Nord reprezintă o preocupare majoră nu numai pentru că atacurile cibernetice sunt o sursă cheie de venituri pentru țară, ci și pentru că ar conduce atacuri distructive și „inovează continuu” în modul în care folosesc atacurile cibernetice.

Într-un raport din 2022, comitetul 1718 al Consiliului de Securitate al ONU – numit după rezoluția care a impus sancțiuni Coreei de Nord în 2006 – a scris că atacurile cibernetice asupra criptomonedei rămân o sursă cheie de venituri pentru guvernul Coreei de Nord. Panelul a citat un raport al firmei de securitate cibernetică Chainalysis, care a arătat că „actorii cibernetici” din Republica Populară Democrată Coreea au furat 400 de milioane de dolari în criptomonede numai în 2021.

Reacția SUA

Coreea de Nord, precaută față de amenințările percepute la adresa securității regimului de către SUA și aliații săi, a investit masiv în dezvoltarea unui arsenal de rachete balistice cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune, precum și focoase convenționale și nucleare, printre alte capacități de luptă, potrivit Business Insider.

În acest an, Coreea de Nord a efectuat 31 de teste de rachete, inclusiv unul despre care susține că a fost prima lansare reușită de ICBM din 2017. Ca răspuns, SUA și Coreea de Sud au efectuat lansări comune de rachete și vor participa la pregătirea militară comună care implică exerciții pe teren.