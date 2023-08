De unde are bani Vica Blochina. Fosta amantă a lui Pițurcă a recunoscut

Unii dintre urmăritorii Vicăi Blochina au întrebat-o pe fosta balerină de unde are bani pentru a avea o viață luxoasă, iar aceasta a oferit un răspuns neașteptat. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a declarat că banii cad din cer și că nu duce lipsă de nimic.

„De unde am bani? Îmi cad din cer! Banii mei îmi cad din cer! Deci, dorm noaptea și când mă trezesc… mă uit stânga dreapta și văd noaptea bani lângă. Am eu o înțelegere foarte bună cu cel de Sus. Sunt perioade când mănânc o bomboană. Sunt perioade și perioade. Pe bune, frigiderul la mine este gol. Înainte când mergeam la magazin cheltuiam una – două bani, acum nu mai cheltui bani. Acum dacă îmi este foame iau un cub de gheață în gură, se umple stomacul cu apă și gata… am mâncat!”, le-a spus Vica Blochina fanilor ei din mediul online.

Vica Blochina are propria afacere cu lenjerii de pat și câștigă venituri din campaniile de pe social media. Aceasta participă și la emisiuni.

Vica Blochina a mai povestit și despre relația pe care a avut-o cu Victor Pițurcă. Ea a declarat că nu este singura femeie din România care a fost amanta unui bărbat căsătorit și că nu înțelege de ce este așa criticată.

„Eu nu mai sunt cu omul ăsta de 16 ani, deci nu mai am nicio treabă. Eu nu cred că există vreo femeie în viața asta care nu a fost amantă. Este normal, ăsta este cursul vieții. Nu este corect în momentul de față un titlu care apare în ziar „amanta lui Pițurcă”. Am fost, recunosc că am fost, dar acum nu mai sunt! Sunt mama copilului lui Victor Pițurcă, este normal. Eu am considerat, în trecut, că am fost iubita lui Victor Pițurcă, nu amanta. Dacă în DEX scrie că am fost amantă, asta este situația. Ce, am zis eu că nu este adevărat?Însă au trecut 16 ani de când nici nu mă văd, nici nu vorbesc cu el! Eu sunt singura persoană din România despre care se scrie . Voi credeți că eu am fost singura femeie care a fost iubita unui om însurat?”, a spus Vica.