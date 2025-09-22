Bani și documente confiscate în dosar de corupție electorală. O persoană reținută

Republica Moldova. Descinderi în forță în mai multe orașe ale Republicii Moldova au scos la lumină un dosar de corupere electorală înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Oamenii legii au reținut deja o persoană și au ridicat sume mari de bani. De asemenea dispozitive electronice și documente care arată cum ar fi fost cumpărat votul alegătorilor și finanțate ilegal partidele politice.

În dimineața zilei de astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, au desfășurat acțiuni de urmărire penală pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, precum și în sudul țării. În urma descinderilor, o persoană a fost reținută, existând suspiciuni rezonabile privind implicarea sa în comiterea infracțiunilor investigate.

Investigațiile preliminare indică existența unui grup organizat format din factori de decizie. Membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice. În perioada premergătoare alegerilor, aceștia ar fi pus în aplicare un plan infracțional ce consta în recrutarea alegătorilor și oferirea de bani. Totoodată, bunuri sau alte foloase pentru a influența votul, inclusiv în favoarea unor partide. Activitățile erau coordonate prin mai multe aplicații, inclusiv conturi pe Telegram.

„Persoanele vizate sunt suspectate că au participat la transferul, convertirea și deghizarea originii mijloacelor financiare provenite din venituri ilicite. Aceștia foloseau conturi bancare și portmonee electronice, inclusiv din afara țării. Fondurile erau introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și folosite ulterior pentru finanțarea activităților politice, contrar legii”, a declarat CNA.

În urma perchezițiilor, autoritățile au depistat și ridicat sume importante de bani în diferite valute. Dispozitive electronice de stocare a informației, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante. Persoana reținută urmează a fi plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA.

CNA încurajează cetățenii să sesizeze acțiunile suspecte legate de coruperea electorală și amintește despre două linii telefonice destinate acestui scop. Linia Fierbinte – +373 78 710 116, disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, și Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova. Apelurile pot fi făcute prin audio/video, SMS sau aplicații precum Viber, Signal, Telegram și WhatsApp.

Totodată, Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniul combaterii și prevenirii corupției. Precum și în recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA au efectuat peste 150 de percheziții pe întreg teritoriul țării, vizând cazuri de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor.

Perchezițiile cu cel mai mare impact au avut loc la Chișinău, unde au fost ridicate peste 20 de milioane de lei. În alte cazuri, anchetatorii au ridicat mijloace financiare în diverse valute, dispozitive electronice de stocare a informației. De asemenea înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru anchetă. Toate aceste acțiuni confirmă implicarea grupurilor investigate în activități de corupere electorală și susținere ilegală a unor formațiuni politice.

Totodată, a fost identificat un grup de persoane implicate în dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în favoarea anumitor partide. În acest context, un bărbat cercetat de CNA, PA și SIS a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic.

Ofițerii CNA au desfășurat și acțiuni în două dosare de trafic de influență. În primul caz, un cuplu din Chișinău ar fi pretins și primit 16 000 de euro pentru influențarea unor agenți publici și obținerea unor decizii favorabile într-un dosar penal. În cel de-al doilea caz, un bărbat ar fi solicitat 60 000 de euro de la un învinuit, susținând că poate interveni pe lângă persoane publice pentru a-l scoate de sub urmărire penală.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 2,1 milioane de lei. Inclusiv 33 de terenuri agricole, un mijloc de transport, o locuință, un teren pentru construcție și numerar. De asemenea, a fost emis un ordin de înghețare a unui cont bancar de aproximativ 195 de mii de lei. Sechestre aplicate anterior în valoare de circa 150 de mii de lei au fost confirmate prin hotărâri judecătorești.

În perioada raportată, CNA a propus spre soluționare 11 dosare. În prezent, 3 persoane se află în izolatorul CNA, iar 25 de persoane vizate în dosare sunt arestate preventiv în penitenciare.

Pe segmentul prevenirii corupției, Direcția legislație a emis 20 de rapoarte de expertiză legislativă, au fost eliberate 129 de caziere de integritate și realizate 5 instruiri pentru 400 de persoane. Totodată, s-au efectuat două analize operaționale, iar la linia națională anticorupție 0 800 55555 și linia fierbinte +373 78 710 116 au fost recepționate 87 de apeluri, inclusiv privind coruperea electorală. În cancelaria CNA au fost înregistrate 1613 materiale.