„Băieți deștepți”, bancheri, judecători și procurori și-au dat mâna pentru a prelua forțat o afacere la cheie. Victimele comunismului - a treia generație. Un exemplu de manual

Mai întâi a trimis un mail pe adresa redacției în care spunea: „Aș dori să vă aduc la cunoștință cazul meu, în speranța că prezintă interes pentru mediatizare. În calitate de administrator al unei firme înființate în 1996 (Albref SRL), am fost supus unor abuzuri greu de imaginat din partea instituțiilor statului, care au culminat cu declararea forțată a falimentului în beneficiul unui grup infracțional organizat”. Apoi făcea o trecere în revistă a celor ce i s-au întâmplat.





O poveste halucinantă, cum au mai fost destule în „tranziția” noastră fără de sfârșit, care ne-a convins să-l invităm la redacție. A venit și a dezvoltat. E greu de crezut ce i s-a întâmplat, dar are acte care îi susțin cam tot ce spune. Evident că, pentru discuțiile cu reprezentații diverselor instituții, e vorba de cuvântul lui contra cuvântului lor. A plecat înapoi la Brașov.

Am trimis Plângerea pe care a depus-o la DNA Brașov pe 28 aprilie 2017, ce se materializase pe 29 mai același an cu o ordonanță de începere a urmăririi penale, la Unicredit Bank, cu rugămintea să-și spună punctul de vedere. Răspunsul primit, sub semnătura doamnei Ioana Andreea Ursu, communication manager, a fost următorul: „Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră pentru un punct de vedere oficial UniCredit Bank, vă pot transmite că: Nu comentăm acțiunile clienților noștri”.

Drept urmare am decis să mergem mai departe. L-am sunat pe Remus Berghezan, care locuiește în Brașov, rugându-l să ne mai trimită câteva documente. Pe lângă documente ne-a remis și povestea scrisă, cu har gazetăresc, sub forma unui articol, sub titlul „Victimele comunismului – a treia generație”. Am decis să publicăm articolul sub semnătura pățitului, Remus Berghezan, cu mențiunea că și celelalte părți implicate vor avea posibilitatea, dacă simt nevoia, să-și spună părerea.

Bunicul meu a avut o prăvălie în perioada interbelică, a avut și pământ, fiind un bun gospodar și un om respectat în comuna Țapu, județul Sibiu. Comuniștii i-au luat tot, a trăit trist sub stigmatul de chiabur și a murit la fel.

Tatăl meu a fost un opozant al regimului comunist încă de tânăr, fiind arestat în 1948 și plimbat timp de 10 ani prin cele mai terifiante lagăre de concentrare: Aiud, Gherla, Salcia ș.a. I-au confiscat și lui bunurile, chiar dacă nu avea mare lucru. După 1990, a fost președintele AFDPR Sibiu, dar este în continuare nefericit, la cei 92 ani ai săi, văzând că lupta lor a fost în zadar.

Eu reprezint a treia generație nefericită care a pierdut tot, din cauza comuniștilor și urmașilor acestora, după cum voi prezenta în cele ce urmează.

Fără compromisuri

În 2006 am cumpărat un teren de 5.000 mp în Cristian, județul Brașov, iar în 2007 am obținut prin instanță autorizația de construire a unei hale industriale, după ce primăria locală mi-a refuzat în repetate rânduri acest drept, invocând fel de fel de motive, cu toate că, în prealabil, am obținut cu greu avizele legale în hățișul birocratic binecunoscut.

Motivul pe care toate cunoștințele mele l-au invocat fără nicio ezitare vizavi de piedicile pe care le-am întâmpinat este că „nu am dat șpagă”. M-am convins că aveau dreptate, dar mereu am preferat calea cea grea, fără compromisuri.

Investiția am realizat-o cu ajutorul unui credit bancar. La finalizarea lucrărilor, în 2010, am depus la OCPI Brașov cererea de înscriere în Cartea Funciară, dar această mi-a fost respinsă pe motiv că în urmă avizării noului plan parcelar propus de primărie după finalizarea construcției noastre, parcela de teren și implicit hala, au fost repoziționate (sic!).

Realitatea esta că vecinii noștri, Rompaper, o firmă cu abonament la fonduri europene și credite subvenționate la Exim Bank, s-au intabulat peste terenul nostru și au creat o suprapunere din cauza căreia nu am putut înscrie în Cartea Funciară construcția. Pe lângă aceasta, în spatele terenului nostru se află terenul viceprimarului Dudu George, care mi-a spus explicit, când le-am cerut autorizația de construire, că „nu vă vrem în Cristian”.

De fapt, primăria, condusă de Dragoș Serafim de la PSD, voia că noi să cedăm o suprafață de teren în spate, pentru a crea un drum de acces. Nu am acceptat și, de atunci, am avut nenumărate probleme.

Abia după cinci ani de petiții și procese, în 2015, am reușit să intabulăm construcția legal edificată, timp în care firma a mers bine.

Vecinul de lângă hală...

Între timp, vecinii noștri s-au dezvoltat extrem de rapid și au achiziționat terenul aflat în partea opusă, până la limita unui bloc de locuințe, dar nu le era de ajuns, astfel că, periodic, Claudiu Puchin, proprietarul Rompaper și fiul lui Marin Puchin, fost primar PSD în Lăcusteni (Vâlcea), aflat în bune relații cu colegul de partid Dragoș Serafim, mă întreba dacă nu-i vând hala care era superioară din toate punctele de vedere celei pe care tocmai o construise. I-am comunicat la început că nu este de vânzare, dar mereu îi întreba pe angajații noștri „cum merge treaba” în speranța că obține informații utile planului de a intra în posesia halei noastre.

În mod surprinzător, în 2016, deși firma Rompaper a avut o creștere fulminantă, au vândut pachetul majoritar către Vrancart SA, firmă controlată de SIF Banat Crișana, contra sumei de 6.500.000 euro, sumă exagerată, care sunt sigur că ascunde o „sifonare de bani” din SIF Banat Crișana, întrucât ca urmare a acestei tranzacții, foștii proprietari și-au vândut până și mașinile personale, erau extrem de stresați și arată și în prezent mai degrabă jalnic, decât proaspeți milionari.

Intervine Vrancart

Tranzacția a fost supravegheată de KPMG la care era angajată soția lui Octavian Avramoiu, unul din membrii boardului SIF Banat Crișana. De altfel, Pavel Avramoiu PAVEL, tatăl lui Octavian, se află în prezent în mijlocul unui scandal legat de falimentarea voită a Companiei Naționale CORESI, iar KPMG este deja suspectată în alte tranzacții dubioase.

După ce Vrancart a preluat pachetul majoritar de la Rompaper, reprezentații acesteia și-au exprimat fățiș interesul de a cumpără hala noastră și, în acest sens, am purtat atât discuții telefonice cât și corespondență pe email. La diverse intervale de timp, am fost vizitat de Ionel Ciucioi, președintele Vrancart și membru în CA al SIF Banat Crișana, și ulterior de membrii CA Vrancart care doreau să vadă hala.

Relația cu banca s-a deteriorat treptat deși eram cu toate plățile la zi, ne-am trezit cu comisioane aplicate în mod abuziv, evitau să discute cu noi, nu se aproba nimic pentru noi și niciuna din promisiunile făcute nu a fost pusă în aplicare. Am o îndelungă corespondență cu banca care dovedește abuzurile acesteia vizavi de noi, dar rareori am primit un răspuns scris.

Tot în aceeași perioadă, am trimis două notificări către banca finanțatoare Unicredit cu privire la erori de calcul a cuantumului datoriei, soția mea fiind expert contabil, dar și cu privire la eliminarea garanției FNGCIMM care a suplinit lipsa garanțiilor doar pe perioada în care hala nu a fost intabulată și care a devenit inutilă și excesivă în raport cu soldul creditelor, după intabularea halei și luarea acesteia în garanție.

Banca făcea pe surda

Precizez că numai valoarea halei, acoperea la acel moment în proporție de 138% soldul total, conform raportului de evaluare efectuat de evaluatorul autorizat de bancă, deci în urma intabulării devenisem supragarantați prin aportul adus de hală la întregul pachet de garanții, alcătuit din două apartamente, utilaje, stocuri, garanție FNGCIMM etc.

Banca nu a răspuns nici până astăzi celor două notificări transmise și înregistrate la sediul sucursalei Unicredit din Brașov și atunci m-am gândit că ceva nu este în regulă și că ar fi mai bine să vând hala.

Le-am comunicat celor de la Vrancart că sunt dispus să le vând hala la prețul de 750.000 EURO, suma pe care am investit-o, dar după mai multe discuții și contraoferte, mi-au comunicat că nu pot să plătească decât 600.000 euro. La acea dată, am refuzat.

Între timp, pentru pretinse întârzieri la plata, de circa 100.000 lei, în fapt nereale și pentru care nu am primit lămuriri asupra modului de calcul, în februarie 2017 ne-am trezit cu două dosare de executare silită de la bancă, pentru toate creditele ce totalizau 2.000.000 lei, deși niciunul nu ajunsese la maturitate.

„Avem noi un client la hală și o să vă cerem falimentul”

Principalul interlocutor din bancă a fost Dragoș Cioara, care m-a avertizat în nenumărate rânduri, dar numai în discuțiile private, că „dacă nu ne înțelegem cu dl Berghezan, ajungeți în stradă”.

Întrucât nu i-am dat nimic, sau mai degrabă în urmă înțelegerii cu VRANCART, înainte de împlinirea celor două luni, mai precis după o lună și jumătate, timp în care banca și-a recuperat peste 80.000 lei din conturile noastre și practic datoria a scăzut sub plafonul de 40.000 lei necesar pentru admiterea insolvenței, în mod neașteptat Unicretit ne-a cerut insolvența, la numai trei zile de la ultima vizită a membrilor CA vrancart și SIF Banat Crișana.

Adică tocmai banca a încălcat înțelegerea și ne-a refuzat dreptul contractual de a rambursa anticipat creditele. Totodată, Dragoș Cioara, fost polițist după cum am aflat de la un angajat Unicredit, mi-a transmis telefonic că „nu sunteți om de înțeles, avem noi un client la hală și o să vă cerem falimentul”, nici mai mai mult nici mai puțin. Evident m-am blocat, înțelegerea căzuse, totul luase o turnură neașteptată.

