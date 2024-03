Un băiețel s-a trezit cu un leopard în casă. Gestul neașteptat făcut de copil

Un băiețel din India s-a trezit cu un leopard în casă. Iată cum a reacționat micuțul atunci când a văzut felina.

Un băiețel din India a avut o întâlnire neașteptată cu un leopard, dar a reușit să rămână calm în fața situației. Micuțul a demonstrat un comportament impresionant, reușind să se ridice și să părăsească încăperea într-un mod liniștit, fără să provoace panică.

Știrea a devenit cunoscută publicului larg după ce videoclipul cu băiețelul a ajuns viral în mediul online.

Ahire, fiul unui paznic la o sală de nunți, a fost surprins de camerele de supraveghere chiar în momentul în care leopardul intră în încăperea în care acesta se afla. Micuțul era concentrat la un joc pe telefon, însă reacția lui a fost neașteptată în momentul în care a văzut felina.

Felina nu l-a simțit pe micul Ahire, care, la vederea leopardului a lasat telefonul s-a ridicat și a închis cu grijă ușa în spatele lui pentru a ieși din cameră.

Băiețelul de numai 12 ani a reușit să scape de animalul sălbatic fără să fie rănit datorită gândirii rapide, potrivit unui raport al Times of India (TOI). Mulți oameni au fost șocați când au privit imaginile pe rețelele de socializare.

„Leopardul era atât de aproape. Abia exista spațiu între leopard și mine. A intrat în cabina interioară a biroului chiar în fața mea. Mi-a fost frică, dar am ieșit liniștit de pe bancă și am ieșit în tăcere din birou. Am închis ușa în spatele meu," a spus Ahire pentru publicația din India.