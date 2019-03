Interesele ministrului Bădălău dăunează grav României și avantajează Rusia

Companiile Transgaz și Transelectrica, controlate de stat, sunt date peste cap de pretențiile actualului conducător al Ministerului Economiei.





La nici două luni de la numirea sa ca ministru al Economiei, Niculae Bădălău spunea că societățile Transgaz și Transelectrica constituie coloana vertebrală a României. „În cadrul Ministerului Economiei avem coloana vertebrală a României, Transgazul și Transelectrica, la care suntem foarte atenți. Și aici avem conducta BRUA (…) Ne apucăm și de Podișor-Tusla, adică legăm BRUA de gazele din Marea Neagră”, a declarat Niculae Bădălău, pe 17 ianuarie, la emisiunea „Punctul de Întâlnire”.

Acum, ministrul Bădălău a reușit să provoace scandaluri uriașe în ambele companii gigant controlate de statul român. El și-a ostilizat, potrivit surselor „Evenimentului zilei”, toți directorii după ce a cerut ca magistrale de transport să fie ori rerutate pe unde are el terenuri sau interese, ori lucrările la ele să fie încredințate unor firme recomandate de el. Problema mare cu firmele nu e atât că sunt din cercul său, ci că nu au calificările necesare pentru a realiza lucrările, iar directorii se feresc să semneze contracte în asemenea condiții.

Refuzat de Consiliul de Supraveghere

Cel mai recent scandal a izbucnit la Transelectrica după ce ministrul Bădălău a cerut ca magistrală de transport a energiei electrice să treacă pe un teren pe care-l are lângă București, pe la Bolintin. Consiliul de Supraveghere al Transelectrica nu vrea să aprobe proiectul, iar președintele Consiliului, Gheorghe Olteanu, i-a replicat dur lui Bădălău și a amenințat că demisionează dacă nu se retrage proiectul. Oricum, mandatul lui Olteanu și al întregului Consiliu expiră pe 29 martie. În formularul de „Vot prin corespondeță” pentru AGA convocată pr 29 martie, de pe site-ul Transelectriva, numele lui Gheorghe Olteanu nu mai apare printre propunerile Directoratului pentru Consiliul de Supraveghere.

Despre cele ce se întâmplă la Transelectrica, o persoană din interior ne-a relatat sub protecția anonimatului: „La Transelectrica se pregătesc documente pentru restructurări, adică pentru concedieri colective asimilate cu așa zise plecări «voluntare». Directorul general Marius Carașol, numit de ministrul Bădălău, este determinat sa facă asta în maximă urgență, cu impulsionarea determinată de un ministru care înțelege guvernarea în acest mod: a cerut și primit promisiunea că vor fi concediați 200 de salariați, deși compania a înregistrat profit apreciabil pe 2018, de trei ori mai mare decât cel estimate”.

Proiecte majore

Transelectrica a demarat încă în urmă cu un an un proiect de investiții, după cum anunța, în februarie 2018, Corina Popescu, atunci Director General Executiv: „Este clar că în acest moment compania are nevoie de o redefinire, are nevoie să-și schimbe complet modul în care funcționează. Anul trecut, am realizat o serie de analize și am schimbat proceduri, pentru a demara o restructurare a Companiei, pentru a o putea readuce pep anta normală de funcționare. Însă a susține acest proces de reorganizare și eficientizare în același timp cu angajamentul de a ne îndeplini obligațiile transmise la începutul perioadei de reglementare este o misiune foarte dificilă. Până acum, am reușit să obținem și rezultate pozitive și am avut și sprijinul Guvernului, care a înțeles că este nevoie de o redefinire fundamentală. Am promovat în toamna anului trecut trei Hotărâri de Guvern de exproprieri, pentru proiecte majore (…) Pentru a accelera proiectele noastre de interes comun - avem șase astfel de proiecte pe lista CE - suntem în negocieri la Ministerul Energiei pentru o lege similară legii BRUA”.

Firmele de casă blocheză dezvoltarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale

Pe 14 martie, evz.ro scria că interesele firmelor de casă ale PSD au dus la blocarea proiectelor de dezvoltare ale companiei Transgaz și aruncă în aer independența energetică a României, Rusia și proiectele ei energetice fiind câștigătorii absoluți din această poveste. În spațiul public apăruse, săptămâna trecută, informația potrivit căreia proiectele de dezvoltare ale Transgaz sunt blocate, după ce, în 12 martie 2019, Adunarea Generală a Acționarilor nu a votat finanțarea Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (PDSNT) în perioada 2018-2027. Motivul acestei decizii ar fi necesitatea suplimentării cu investiții care să asigure dezvoltarea rețelei de transport, prin realizarea de sisteme noi de distribuție de gaze naturale în localitățile fără alimentare cu gaze, prevăzute în Programul de guvernare.

În spatele unei asemenea decizii se ascund, potrivit România TV, interese ale unor firme „de casă” ale decidenților, aceștia urmărind să obțină netransparent contracte grase pentru lucrări de investiții la infrastructura de transport gaze. Unul din principalii beneficiari ar fi chiar Niculae Bădălău, ministrul Economiei, prin Gecor Prod Construct 94 SRL, Kirilic Group SRL și Anastamar Construct SRL, firme controlate de Gheorghe Cușă, al cărui fiu, George Cușă, este nașul lui Gabriel Bădălău, fiul demnitarului.

Rețea locală, în loc de rețea regională

Intențiile ministrului și ale apropiaților săi riscă să transforme SNT într-o mare rețea de locală, deși, față de UE, statul român și-a asumat un rol regional mai important, care să contrabalanseze dominația gazelor rusești.

De asemenea, în AGA din 12 martie s-a invocat și faptul că Transgaz trebuie să completeze planul cu informații referitoare la „suportabilitatea efortului financiar asumat”. Statul român nu a făcut altceva, conform România TV, decât să pună sub semnul întrebării capacitatea companiei naționale de a finaliza principalele proiecte majore pe care le-a demarat, în scopul diversificării rutelor și surselor de gaze naturale într-o Europă deja afectată de strategia agresivă a Federației Ruse de a exercita presiuni prin robinetele de gaze pe care le deține.

