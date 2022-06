Bacșiș uriaș oferit de Gigi Becali. Livratorul de mâncare a plecat acasă cu o sumă fabuloasă

Gigi Becali și-a comandat ceva de mâncare, iar livratorul care i-a adus produsele a avut parte de surpriza vieții lui. Nu mai este un secret că patronul FCSB oferă bani oamenilor care au nevoie, dar băiatul a povestit că nu a mai primit niciodată bacșiș atât de mare.

Un tânăr care lucrează ca și livrator la o firmă cunoscută, s-a filmat după ce i-a livrat mâncare lui Gigi Becali și a publicat videoclipul pe TikTok.

Acesta nu a vrut să se laude cu locul în care a ajuns, ci cu suma pe care Becali i-a oferit-o doar pentru că i-a adus mâncarea.

Latifundiarul din Pipera a făcut numeroase donați pentru cauze nobile, dar nimeni nu s-a așteptat ca acesta să ofere bani în plus persoanelor care îi aduc de mâncare. Tânărul a mărturisit că Becali i-a dat 200 de euro în mână.

„Șoc! Am primit cel mai mare tips din viața mea de la Gigi Becali”, a scris băiatul pe TikTok.

Utilizatorii de pe Tik Tok au rămas șocați de cele văzute și mulți au zis că este totul o farsă.

„A văzut că ai suflet bun”, „Bravo, mereu Becali dă câte un exemplu”, „Bravo, la cât muncești, meriți. Roagă-te pentru sănătatea lui și a familiei”, au fost o parte dintre comentarii.

„Cred că erau falși”, Și-ar dori să-i livreze lui Becali”, „Ce vrăjeală”, au spus câteva persoane.

Gigi Becali, executat silit de Primăria Capitalei

Cu toate că Gigi Becali oferă bani de câte ori are ocazia, clubul pe care îl patronează va fi executat silit de Primăria Capitalei deoarece nu și-a achitat datoriile către ALPAB. Autoritățile au anunțat datorii de peste 200.000 de euro.

„Noi am făcut între Primărie, FCSB și ALPAB, am zis că noi dăm banii pe gazon și se scade din chirie. Dacă trebuie să mai plătim o dată, mai plătim o dată. Am făcut acte, ei au trecut la Primăria Capitalei în buget banii ăștia. Am plătit banii.

Am băgat banii în gazon și s-au scăzut din chirie. Dacă zice judecătorul că trebuie să mai dăm o dată, mai dăm o dată banii. Dacă așa zice instanța, ce pot să fac? Îi zic judecătorului că nu vreau să dau? Asta e, să mă execute”, a spus Gigi Becali, pentru Digi Sport Special.