Miercuri seară, la un post televiziune, Andrei Baciu, vicepreședinte al CNCAV, a recunoscut că au fost vaccinate împotriva COVID-19 persoane care nu erau programate.

„Până în momentul de faţă s-au vaccinat peste un milion de oameni. Vorbim de 2 milioane de doze de vaccin administrate. Exista persoane care s-au vacinat, dar care nu s-au programat. Aceste persoane nu s-au bagat in fata, erau persoane care trebuiau să se vaccineze în etapa a doua”, a spus secretarul de stat la Ministerul Sănătății.

De exemplu, persoanele din centrele de batrani. La fel s-a intamplat si cu persoanele imobilizate. Persoanele respective nu s-au vaccinat in centrele de vaccinare. Persoanele care fac dializa nu au putut sa astepte un loc pentru ca sunt locuri limitate. Atunci, aceste persoane se vaccinau fara programare. Aceste persoane se incadreaza in etapa a doua. Nici nu avea rost sa se faca aceste programări.

Transparenta este fundamentul acestui guvern. Pe partea de vaccinare noi am depus toate eforturile, am comunicart toate datele pe care le am avut”, a explicat vicepreşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţii de Vaccinare împotriva COVID-19 la România Tv.

Vicepreședintele CNCAV a făcut precizări și despre a etapa a treia a campaniei de vaccinare

„Vaccinurile s-au dovedit ca sunt sigure si eficiente, insă nu am avut suficiente pentru toata lumea şi atunci s-au definit cele trei etape. A treia etapa începe pe 15 martie, practic, oricine isi doreste si are peste 16 ani va putea sa se inscrie pe o lista de asteptare. Aceasta lista de asteptare nu este generala, este o lista pentru fiecare centru in parte.

Cineva din etapa a treia poate sa selecteze un centru de vaccinare si sa se inscrie. Persoanele din etapa a treia nu se vor vaccina inaintea persoanele varstnice sau a celor cu boli cronice. Va fi o perioada de suprapunere, pana in momentul in care se epuizeaza etapa a doua.

Începand de astazi sunt 9 orase mari in care rata de incidenta este foarte mare. Pentru aceste localitati a inceput înscrierea chiar de astăzi. Aceasta este o alta masura suplimentara fata de celelalte pe care le cunoastem”, a mai precizat vicepreşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţii de Vaccinare împotriva COVID-19.