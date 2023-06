„Baba cu chiloți de tablă” și “Doi scheleți se trag de piele” – două filme aliniate ideologic

Deși a regizat primul său film în 1974 și a câștigat un premiu Oscar pentru scenariu patru ani mai târziu, a trebuit să aștepte până la „Platoon” (1986) pentru a câștiga recunoașterea numelui și respectul tuturor cineaștilor și criticilor. Dar, odată ajuns pe harta succesului, Stone a realizat o serie de filme excepționale care i-au consolidat poziția în ierarhia mondială a cinematografiei: unul dintre cei mai valoroși regizori de la Hollywood. Au contribuit la acest piedestal filme de excepție: „Wall Street” (1987), „Born on the Fourth of July” (1989). și „JFK” (1991). „Natural Born Killers” (1994), „U-Turn” (1997) și „Alexander” (2004). Nu există nici un dubiu că locul lui Stone în istoria cinematografiei este unic.