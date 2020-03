CAB a admis contestaţia depusă de Sorina Pintea şi a desfiinţat decizia Tribunalului Bucureşti prin care a fost arestată preventiv în data de 29 februarie.

Avocatul Sorinei Pintea, Viorel Munteanu, a declarat că se aștepta ca judecătorii să revoce total măsura arestului preventiv.

Pe de altă parte, Mocanu îl critică pe ministrul de Interne, Marcel Vela, pentru „oferta” de a o transporta pe Sorina Pintea la un spital din Mioveni.

„Eu nu am o dispută cu ministrul Vela, dumnealui se pare că are o dispută cu mine! Mă simt onorat că mă bagă în seamă, mai ales că are și un purtător de cuvânt în persoana domnului Despescu. Faptul că domnia sa a venit cu o ofertă, la un alt post de televiziune, față de Sorina Pintea de a o transfera din arestul central la un spital din Mioveni la o oră întârziată, mi se pare mai mult decât deplasat.

Am avut o reacția publică la faptul că această „ofertă” a domnului ministru era total deplasată și o calific ca o glumă macabră. Susțin aceste lucruri prin faptul că în București există mai multe spitale, mult mai dotate și cu un personal calificat. Nu am înțeles de ce această atitudine pe care o calific ca pe o șicană, dat fiind faptul că deplasarea din București până la Mioveni, chiar și cu autospecială, durează 2 ore. Condamn acest gest ca fiind un act de continuare de umilire”, a spus avocatul Sorinei Pintea la BI TV.

