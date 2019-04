Cel mai sumbru scenariu pentru Dragnea vine de la avocatul fostei soții

Avocatul Toni Neacșu, cel care a apărat-o pe fosta soție a lui Liviu Dragnea, a precizată că în eventualitatea unei condamnări, o decizie CCR favorabilă acestuia dar ulterioară condamnării, nu îl va mai ajuta pe liderul PSD. Dragnea nu va mai putea să atace sentința definitivă printr-o cale extraordinară.





Ținând cont de aceste proceduri legislative, apărarea va solicita luni Instanței supreme să amâne pronunțarea sentinței definitive până după decizia CCR privind completurile specializate pe corupție, informează g4media.ro.

„Având în vedere că unul dintre cele mai importante motive de apel pe care le-am formulat vizează chiar această problemă a legalităţii completului de 3 judecători din perspectiva specializării, consider că e greu pentru o instanţă să se pronunţe acum, pe acest motiv de apel, înainte să se pronunţe CCR pe conflictul juridic. Din acest punct de vedere intenţionez să ridic această problemă şi să solicit un termen, care poate fi şi termen de pronunţare, de altfel, până după ce CCR se va pronunţa. Sigur că decizia CCR o să producă efecte din momentul motivării ei. Însă, părerea mea e că judecătorii Înaltei Curţi vor aplica decizia CCR imediat ce vor afla care este conţinutul ei, deci nu neapărat condiţionat de motivare, de publicare în Monitorul Oficial”, a declarat avocatul Neacşu.

„Pe 15 aprilie, luni, se poate întâmpla absolut orice în sensul că se poate finaliza apelul, adică să se iasă în pronunţare, se poate da pronunţarea chiar în aceeaşi zi, se poate ieşi şi să se amâne pronunţarea o săptămână sau două pentru a depune concluzii scrise, după cum se poate foarte bine acorda un alt termen de judecată pentru pregătirea concluziilor scrise, finale sau poate interveni vreo altă solicitare de probatoriu, dar teoretic orice variantă este posibilă, inclusiv aceea ca instanţa să ne respingă toate cererile şi să constate dosarul în stare de judecată”, a continuat el.

Toni Neacșu a explicat ce s-ar putea întâmpla dacă Înalta Curte apucă să se pronunţe înainte de decizia CCR, dacă inculpaţii ar putea folosi decizia CCR pentru a ataca sentinţa definitivă prin contestaţie în anulare, aşa cum s-a întâmplat după decizia privind completurile de 5 judecători.

„Contestaţia în anulare, care e o cale extraordinară de atac, vizează întotdeauna numai neregularităţile din faţa instanţei de apel, or noi nu am invocat vreo problemă la instanţa de apel, noi am invocat o problemă la instanţa de fond. Ca atare, dacă, cumva, va exista o hotărâre de orice fel în acest dosar înainte să se pronunţe Curtea Constituţională, iar ulterior Curtea se va pronunţa în sensul admiterii acestui conflict, nu există deschisă calea unei contestaţii în anulare de la sine, potrivit procedurii actuale, împotriva deciziei date în apel”.

„Tocmai de aceea este foarte important ca Instanţa supremă, completul de 5 judecători, să se pronunţe pe motivele de apel doar după ce CCR, la rândul ei, se va pronunţa”, a conchis avocatul.

