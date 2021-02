Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, „nu ar avea diplomă de licență, desi a petrecut 11 ani în Austria”.

Avocata Ingrid Mocanu, susține într-o postare pe contul său de Facebook, că Vlad Voiculescu nu ar deține diploma de licență. Avocata prezintă informația pe surse.

„Se pare, deocamdată pe surse, că ministrul sănătății nu ar avea diplomă de licență, deși ar fi petrecut 11 ani în Austria, tocmai pentru a o obține, dar ar avea doar un curs de un an. Altfel spus, ar avea doar Bac-ul luat la Liceul din Pucioasa.

Chiar dacă în România impostura nu mă mai surprinde, mă șochează cum a putut accede într-o bancă. Din informațiile publice, s-ar fi lăudat că ar fi fost CEO (ceva director) la o bancă. Totuși, la bănci, pentru a fi CEO trebuie să fii autorizat de Banca Centrală a statului respectiv, pe baza unui dosar foarte consistent.

Adică Austria autoriza un CEO doar cu Bac la Pucioasa? (vă reamintesc faptul că nu avea nici acel «curs» de un an)”, a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.

Potrivit postării, Vlad Voiculescu nu avea cum să ocupe o astfel de funcție – CEO sau director de bancă fără studii.

„Or, îmi este mai mult decât clar acum că nu avea cum să fie CEO sau orice tip de director la vreo bancă din Austria… cel mult la un ghișeu la caserie… dar nici acolo fără diplomă de facultate nu te prea primesc”, a scris Ingrid Mocanu.

Vlad Voiculescu despre studiile de la Viena

În urmă cu aproximativ trei luni, Voiculescu a explicat propria variantă în legătură cu studiile urmate la Viena. De asemenea, el a postat și o fotografie cu diploma de Magister pe care a obținut-o.

Potrivit postării, și-a depus dosarul de înscriere la Facultatea de Administrarea Afacerilor (în germană Betriebswirtschaftslehre). Câteva săptămâni mai târziu, a scris el, a primit invitația din Austria pentru a depune documentele solicitate.

„Câteva săptămâni mai târziu, am primit o invitație în Austria pentru a depune documentele necesare (Einladungsbrief). Mi-am luat viza pe baza invitației, după multe ore de așteptat la Consulatul Austriei. A fost o întreagă aventură pînă am ajuns cu documentele în biroul de înscrieri al Universității, unde, după o discuție de câteva replici în germană, am aflat că am fost acceptat. Părea ireal”, scria Voiculescu pe Facebook.

Are sau nu Vlad Voiculescu diplomă de licență?

La 22 de ani, în timpul studiilor, a obținut primul loc de muncă serios, în care a activat următorii zece ani.

„Când m-am angajat, deja terminasem toate examenele de la facultate, cu două excepții, și nu scrisesem încă lucrarea de Magister (așa se cheamă titlul universitar pe care l-am obținut ulterior – echivalentul unui Master). La Wirtschaftsuniversität Wien nu te presau să termini studiile – era strict responsabilitatea fiecărui student când se înscria la examene. Pe unii îi responsabiliza – ca mai devreme sau mai târziu să își finalizeze studiile, pe alții îi determina să renunțe. La Wirtschaftsuniversität Wien sub 20% dintre cei care începeau facultatea o și finalizau cu titlul de Magister”, a mai scris Voiculescu.

În postare, el a precizat că prietena sa l-a determinat să-și finalizeze studiile. Astfel, a obținut, în cele din urmă, titlul de Magister, iar lucrarea sa a primit notă maximă.

