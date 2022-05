Avocații polițiștilor șpăgari de la Secția 17 au cerut ședință secretă sau măcar fără presă. Cronică judiciară

La etajul 1 nu am găsit nimic interesant. În special verificarea măsurilor, plângeri împotriva începerii sau neînceperii urmăririi penale, cereri de întrerupere a pedepsei, ședințe cu contestații privind diferitele forme de arestarea și alte ședințe de cameră preliminară.

Așa că am urcat la etajul doi unde am avut mai mult noroc. La camera 239, exact în dreptul scărilor care ar fi trebuit să fie rulante, dar nu au mai fost pornite de ani de zile din motive știute doar de conducerea Tribunalului București, am găsit avizierul plin de liste cu ședințe de judecată. Ședințe publice. Mi-am aruncat un ochi pe liste și am găsit imediat un proces interesant.

Erau mai multe ședințe de interes însă acesta era primul. Este vorba despre dosarul 21808/3/2017*, cel al polițiștilor de la Secția 17 Poliție, care au fost prinși luând mită de la șoferi și care au fost trimiși în judecată în urmă cu 5 ani. Steluța din numărul dosarului înseamnă că este un dosar trimis la rejudecare după un apel acceptat de o instanță superioară.

Pe fond, polițiștii au fost condamnați, doi la 6 ani de închisoare și doi la 3 ani cu suspendare și muncă în folosul comunității. Au făcut apel și au câștigat. Dosarul a fost reîntors spre judecare la instanța de fond care a judecat și prima dată, adică la Secția 1 penală a Tribunalului București, așa că la data de 30 Iulie 2021 s-a format dosarul cu numărul inițial dar care a primit o steluță în coadă.

Polițiștii au dijmuit un ofițer DIPI

Pe scurt, polițiștii de la Secția 17 au fost supravegheați și filați de ofițerii DGA după ce au primit mai multe sesizări, inclusiv de la DIPI, cu privire la faptul că în zona Răzoare și Șoseaua Panduri, șoferii sunt opriți de echipaje de poliție sub pretextul că au trecut pe culoarea roșie a semaforului după care li se solicită șpagă pentru a nu le suspenda dreptul de a conduce, adică pentru a nu le lua carnetul, cum se zice. Eu cred că “ghinionul” lor a fost localizarea sediului central al DIPI, fosta “doi-și-un-sfert”, fix în zona rondului de la Răzoare.

Din informațiile obținute de mine în grabă, am aflat că un lucrător al DIPI a fost victima agenților de la Secția 17. Acesta nu a făcut uz de legitimație ci i-a raportat pe șpăgari la DGA. A urmat flagrantul, iar un ofițer sub acoperire a fost dijmuit de agenții de poliție. În urma flagrantului a fost deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă tribunalul București și polițiștii au fost trimiși în judecată. Judecătorii Tribunalului București i-au găsit vinovați pe patru dintre agenții de poliție.

Astfel, Claudiu Aurel Cojocariu şi Marius Gabriel Necula, agenţi în cadrul Secţiei 17 Poliţie din Capitală, au fost condamnaţi de Tribunalul Bucureşti la câte 6 ani de închisoare cu executare și interdicția de a exercita meseria de polițist pentru 5 ani de la executarea pedepsei. Alți doi agenți,Constantin Cristian Rădulescu şi Adrian Stobocică, au fost condamnaţi la 3 ani de închisoare cu suspendare, ei fiind obligaţi să muncească 100 de zile în folosul comunității.

La momentul condamnării, unul dintre polițiști se afla deja sub efectul unei măsuri privative de libertate, adică era în arest la domiciliu după ce fusese arestat preventiv în alt dosar. În perioada în care au fost filați polițiștii șpăgari, anchetatorii au identificat și alți șoferi care au fost opriți pe motiv că ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și care au cotizat pentru a nu rămâne fără carnet. Unul dintre aceștia a fost chiar băgat în dosar pentru dare de mită și audiat ca suspect. Acesta a colaborat cu procurorii DNA, iar dosarul i-a fost clasat. La termenul de azi a fost citat pentru a fi audiat în calitate de martor.

Președinta instanței și procuroarea DNA au fost de partea jurnaliștilor

Înainte de a vă prezenta declarația martorului amintit mai sus, trebuie să amintesc un incident neplăcut din punctul de vedere al jurnalistului care își exercită meseria cu scopul de a își informa corect publicul. Când am intrat în sala de judecată, ședința abia începuse. Probabil că tocmai ce fusese făcut apelul nominal, deoarece inculpații și apărătorii acestora stăteau în picioare. Sala era plină deoarece mai erau și alte procese pe listă așa că împreună cu colegul Ionuț Mureșan, jurnalist la Ziare.com, acreditat și el pe justiție, am rămas în picioare în spatele sălii.

Președinta instanței, judecătoarea Andreea Ionescu, tocmai discuta despre neprezentarea unui martor așa că atunci când ne-a văzut ne-a întrebat dacă suntem cumva martorii așteptați. În momentul acela, avocații inculpaților au întors capul spre noi și probabil că m-au recunoscut “de la televizor”, eu participând periodic la emisiunea Culisele Statului paralele de la Realitatea Plus, în calitate de jurnalist invitat. Atunci s-a declanșat jihadul. O doamnă avocat, trecută de vârsta pensionării, cu părul roșu și vocea profund tabacică, a început să gesticuleze și să strige la instanță, “să iasă presa afară!”.

Am aflat ulterior că este vorba despre avocata Lorette Luca, cunoscută pentru atitudinea isterică pe care o are chiar în timpul ședințelor de judecată. I-a ținut isonul o altă avocată, cam de aceeași vârstă, o doamnă blondă cu părul lung. Nu știu cum o cheamă dar cred că este Janina Preda, conform numelui care apărea la avizier ca apărător în dreptul unuia dintre inculpați. Și celelalte două avocate ale inculpaților au intrat în corul anti-presă.

“Vă solicităm să declarați ședința secretă!”, a strigat Loretta Luca. “Jurnaliștii înregistrează ședințele și apoi le redau trunchiat, influențând opinia publică. Clienții noștri au dreptul la protejarea vieții private”, au cerut avocatele. Au susținut că jurnaliștii le denigrează clienții, că nu au studii juridice și altele de genul acesta. Președinta instanței a fost obligată de procedură să le dea cuvântul pe rând, iar grefiera să consemneze cererile lor. Între timp, am fost chemați la prezidiu ca să ne prezentăm acreditările și legitimațiile de presă. Apoi a fost cerută opinia procuroarei de ședință de la PTB. Surprinzător, dar într-un mod plăcut, aceasta a cerut să fie respinse solicitările avocatelor și presa să rămână în sală. În final, președinta de instanță a mers pe mâna procuroarei și ne-a indicat să luăm loc în sală, motiv pentru care i-am mulțumit. Tot circul a durat vreo 20 de minute. Din timpul instanței și a justițiabililor din sală.

Agenții au luat ultimii bani din portofel unui bărbat care abia își scosese copilul din maternitate

Martorul chemat la microfon pentru a da declarația în cauza de față se numește Cristinel. Cu toate că numele lui era trecut complet la avizier, prefer să îi spun doar Cristinel. Un tip tânăr, îmbrăcat îngrijit, dar care mi s-a părut foarte timorat. Bănuiala mi s-a confirmat de-a lungul depoziției. Își dorea să termine odată cu acest proces, să nu mai fie purtat pe drumuri la instanțe. A spus că urmează să i se nască al treilea copil și nu mai vrea să aibă de face cu povestea în cauză. Sala i-a urat de sănătate la auzul informației. A mulțumit stingher .

Apoi instanța l-a întrebat dacă înțelege de ce se află acolo. “Mi-am dat seama pentru ce m-ați chemat aici”, a răspuns el. Apoi a fost rugat să îi privească pe inculpații care stăteau în picioare. L-am observat că a răspuns negativ înainte de a întoarce capul spre inculpați. Apoi i-a privit formal și a spus că a trecut mult timp și nu mai ține minte fizionomia acestora. A fost întrebat dacă își menține declarațiile date în timpul urmăriri penale. A confirmat și chiar a spus că nu înțelege de ce a mai fost chemat dacă își păstrează declarațiile inițiale.

Totuși, instanța a insistat pentru un rezumat al celor întâmplate în urmă cu mai mulți ani. “Nu mai vreau să retrăiesc acele momente. Mi-am făcut și munca în folosul comunității, vreau să fiu lăsat să-mi văd de viața mea și a familie mele”, a spus Cristinel. El a fost inițial cercetat pentru dare de mită în final ajungând martor. S-a ales doar cu 30 de zile de muncă în folosul comunității. “Totuși, vă rog să vă amintiți ce s-a întâmplat în ziua aceea și să ne dați o declarație”, a insistat președinta instanței. Omul a tras aer în piept și a povestit. “ În data de 8 martie 2017, în jur de ora 18.00, mergeam cu mașina pe Șoseaua Panduri. Veneam de la spital de la Elias.

Abia îmi scosesem soția și copilul de la maternitate. Copilul avea câteva ore, zile, de când se născuse. Plângea în mașină, soția era disperată. Mi-a spus să trag pe dreapta să încerce să liniștească copilul. Am trecut de semafor și am căutat să opresc undeva unde să nu încurc circulația. Atunci m-a oprit un agent de poliție”, a început să povestească martorul. Apoi a a povestit cum polițistul s-a uitat în mașină, a văzut care este situația și l-a chemat mai încolo. I-a spus că a trecut pe roșu și va trebui să-i ia carnetul și să-l amendeze. Între timp, a venit și al doilea polițist care stătuse în mașină. “Atunci le-am dat 200 de lei, toți banii pe care îi aveam în portofel și i-am rugat să mă ierte că am greșit, ținând cont de împrejurări, cu copilul nou născut care plângea”, a mai spus Cristinel.

200 de lei o “lecție de educație rutieră”

“Ce v-a spus polițistul când i-ați dat banii?”, a continuat interogatoriul judecătoarei. “A luat banii și mi-a spus ca pe viitor să fiu mai atent, că se pot întâmpla accidete”, a răspuns martorul. “A văzut banii sau i-ați băgat în ceva când i-ați dat?”, întreabă instanța. “I-am dat direct în mână”, explică martorul.

Au urmat întrebările procuroarei. A vrut să știe dacă a exista vreo opoziție din partea polițistului, atunci când i-a dat cei 200 de lei șpagă. “Pur și simplu i-am dat în mână și m-a lăsat să plec”, a răspuns Cristinel. “V-a sancționat, v-a făcut proces verbal, v-a reținut carnetul după ce a luat banii?”, întreabă procurarea. “ Nu, mi-a dat actele și m-a lăsat să plec. Cred că m-a trecut într-o agendă pe care o aveau la ei”, declară martorul.

Urmează întrebările apărării. Avocata Loretta Luca, cea cu voce răgușită și părul roșu, întreabă amenințător:”Nu înțeleg cum i-ați dat pur și simplu 200 de lei și gata. V-a făcut morală, v-a certat sau a luat banii și v-a lăsat să plecați?”, vine întrebarea avocatei. “Mi-a spus să fiu atent pe viitor”, repetă martorul. “Vedeți, nu avea cum să ia banii doar așa. L-a mustrat, i-a spus să fie atent pe viitor”, concluzionează triumfător avocata.

În sală, rumoare. Cineva din spatele meu face o remarcă. “Cam scumpă ședința de educație rutieră”, glumește avocatul din spate care era venit în altă cauză. Se aud și câteva râsete. “V-ați simțit constrâns sau amenințat de procurori ca să dați declarații împotriva polițiștilor la DNA?”, continuă avocata Luca. Martorul a negat. Din câte am înțeles, la dosar există și filmări ale anchetatorilor de la filaj. În baza acestora a fost acuzat inițial Cristinel de dare de mită. De aici suspiciunea apărării că ar fi putut fi constrâns de procurori să îi acuze pe polițiști în schimbul clasării.

Scuza avocaților: șpaga este o meteahnă balcanică

Martorul și-a încheiat declarația, apoi a semnat-o și a cerut voie să plece. “S-ar putea, vă rog, să nu mai fiu citat, pentru că nu mai am nimic de spus. Aveți declarația mea, aveți filmările, eu nu mai am ce să adaug”, a cerut acesta instanței. “Veți fi chemat de câte ori va fi nevoie pentru lămurirea problemelor din cauză. Dar să sperăm că nu va mai fi nevoie”, îi răspunde judecătoarea Ionescu înainte să îi permită să părăsească sala. Instanța a stabilit ca următorul termen să fie pe 8 iunie, iar martorul care a lipsit să fie adus cu mandat de aducere. Apoi a trecut la un alt dosar. Și avea destule de rezolvat în aceeași zi.

Am ieșit din sală deodată cu inculpații și avocații din dosarul de mită. Afară, în fața clădirii tribunalului, m-am întâlnit iar cu avocata Luca și cu încă o femeie blondă, mai tânără, despre care am aflat că este soția unuia dintre inculpați. Avocata ne-a numit hiene, pe cei din presă. A mai spus că treaba cu șpaga este o meteahnă balcanică și că în toată societatea se ia șpagă nu numai în poliție. La cat de convinsă de ceea ce spune este, i-am recomandat să facă un proiect de lege prin care să se legalizeze mita pentru polițiști. În timp ce ne contram în replici acide, au ieșit și inculpații. Când au dat cu ochii de aparatul de fotografiat au făcut cale întoarsă. Au ales să plece pe o altă ieșire.