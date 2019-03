Un avocat român, în fruntea Baroului Penal Internațional. Profesorul Dragoș Chilea: „Apărăm victimele crimelor și genocidelor din întreaga lume”

Profesorul universitar doctor, avocat Dragoș Chilea (59 de ani), prodecan al Baroului Constanța, care predă Dreptul Uniunii Europene și Dreptul Internațional Public la Facultatea de Drept a Universității Petru Maior, din Târgu Mureș, a fost ales, în urmă cu câteva zile, președinte al Baroului Penal Internațional. Știrea, de o importanță covârșitoare pentru justiția mondială, a trecut aproape neobservată în România, iar autoritățile de la noi nu au părut interesate de faptul că un avocat român gestionează apărarea victimelor de pe întreg mapamondul, ale căror drepturi și libertăți fundamentale sunt grav încălcate.





Prima instituție care îi recunoaște valoarea este Curtea Penală Internațională de la Haga. Iar prima misiune a lui Dragoș Chilea, imediat după preluarea mandatului de doi ani, a fost în 24 martie, după atacul sângeros din Republica Mali, în timpul căruia 130 de victime au fost masacrate din motive etnice.

- EVZ: Cum ați reușit să deveniți președintele Baroului Penal Internațional? Cu ce i-ați convins ?

- Dragoș Chilea: Alegerea mea cred că este urmare a unei activități de peste 10 ani pe care o desfășor în cadrul acestei asociații profesionale internaționale din care fac parte avocați din lumea întreagă. Anterior, am fost și membru al Consiliului BPI. Abouba Ali Maiga, din Mali a fost ales vicepreședinte, Jaume Antich este secretar general, Antonia Rocha e trezorier, membrii Comitetului Executiv fiind Kent Gallant, din SUA, Pierre Koppdin, din Franța și Nguyen Dang Trung, din Vietnam.

- Ce face un președinte al Baroului Penal Internațional?

- Trebuie să vegheze, să asigure o reacție deosebit de rapidă a Baroului Penal Internațional în fața unor evenimente internaționale de natură să aducă atingere ordinii penale internaționale. Și, în acest moment, pot să vă spun că, din păcate, există un asemenea eveniment, carnagiul care a avut loc în Mali. Un președinte al Baroului Penal Internațional trebuie să organizeze activitatea acestei asociații, să gândească proiectele viitoare de acțiuni concrete, să gândească strategia pe continente a Baroului Penal Internațional. În mandatul meu gândesc că voi avea o mai mare înclinare pentru continentul african unde problematica este urgentă, diversă și gravă. Sigur că vom menține acțiunile pe care le-am desfășurat deja în America Latină și ne vom extinde și în partea asiatică având în vedere că unul din membrii Comitetului Executiv este din Vietnam, fostul ministru al Justiției.

- Prima misiune a dumneavoastră a fost evenimentul nefericit din Mali. Cum ați reacționat?

- Da, am fost anunțat de colegul meu, vicepreședintele Abouba Ali Maiga, că, în noaptea de 23 martie, într-o zonă centrală a Republicii Mali, a avut carnagiul în care au fost omorâte peste 130 de persoane, de la copii abia născuți, la femei gravide, până la vârstnici . Am reacționat imediat printr-o condamnare a acestor atrocități, oferind suport total autorităților țării respective prin acordarea asistenței juridice pentru urmărirea, anchetarea și tragerea la răspundere a celor vinovați. Am emis un comunicat, semnat de mine, care a fost transmis autorităților din Mali. Suntem pregătiți.

- Concret, în ce constă activitatea membrilor Baroului Penal Internațional?

- Sunt membri individuali, avocați, și sunt membri colectivi, însemnând barouri sau uniuni de barouri din lume. În această activitate avem în primul rând prerogativele profesiei noastre, aceea de avocat. În același timp suntem promotorii drepturilor și libertăților fundamentale. Avocații Baroului Penal Internațional sunt chemați să acorde asistență victimelor unor situații tragice, de o cruzime fără margine. Este vorba de crime, de genocid, de crime împotriva umanității, de morți colective, de gropi comune în care sunt aruncate persoane neidentificate. Este vorba, în același timp, însă, de situații deosebit de grave în care ajung confrații de profesie, avocați, care datorită regimului politic din țările lor sunt în situații grave, fiind uneori arestați, trimiși în judecată pentru modul în care își exercită profesia liberală care ne unește. Este cazul Turciei în care, nu de puține ori, avocații au fost arestați, trimiși în judecată, nevinovați, din punctul nostru de vedere, doar pentru convingerile pe care le-au exprimat în pledoariile lor și neconvenabile regimului aflat la putere. Sunt confrați sirieni. Există astfel de situații critice în diverse zone din lume, iar noi trebuie să apărăm libertatea, demnitatea, profesia noastră și situația fiecăruia dintre avocații care exercită această profesie pe mapamond.

- Alegerea dumneavoastă în fruntea unui for atât de important a ajuns la urechile autorităților române?

