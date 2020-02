Cu o viteză de 1.280 de kilometri pe oră, aeronava a putut să străbată distanța New York – Londra în doar 4 ore și 56 de minute. Avionul a bifat această performanță datorită puternicilor curenți de aer aduși de furtuna Ciara.

Thanks to a strong, well-positioned jet stream, a @British_Airways 747 managed a new New York-London subsonic speed record today, making the journey in 4 hours 56 minutes—17 minutes faster than the previous record. https://t.co/HISXpN6Vns #BA112 pic.twitter.com/A2R42rsx14

— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020