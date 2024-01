Un avion charter ce zbura la Moscova s-a prăbușit în munții Afganistanului

Avion prăbușit în Afganistan. Presa din India indică faptul că avionul ar fi deviat de la cursul ințial și s-a prăbușit în munții din nordul Afganistanului.

Autoritățile ruse au informat că se referă la un zbor charter de ambulanță care sosea din India, cu escală în Uzbekistan, și avea destinația Moscova. Aeronava implicată este un aparat de producție francez, Dassault Falcon 10, fabricat în anul 1978.

Informații furnizate de localnici au fost primite de către poliție, însă locul precis al prăbușirii nu a putut fi stabilit. În prezent, nu există detalii disponibile cu privire la eventualele victime sau tipul aeronavei implicate.

Incidentul a avut loc în timpul nopții, în provincia Badakhshan, situată la granița cu Tadjikistan, China și Pakistan. Regiunea e traversată de masivul Hindu Kush, caracterizat de vârfuri ce depășesc 7000 de metri.

Autoritatea de aviație civilă din India a declarat că acest avion prăbușit nu a fost un zbor comercial programat sau o aeronavă închiriată indiană și că „se așteaptă mai multe detalii”.

Producătorul de aeronave Dassault nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii în afara orelor normale de lucru.

Inițial, presa indiană a raportat că avionul era înregistrat în Maroc, însă mai târziu au transmis că aceasta ar aparține Rusiei.

⚡️BREAKING: Afghanistan Plane Crash Reported to be „Falcon Aircraft” Registered to Russian Federation – Rosaviation

The plane reportedly departed from India and had six people on board. pic.twitter.com/Jhunq2eR6Z

— RT_India (@RT_India_news) January 21, 2024