Avertizare CEC: Implicarea preoților în politic, interzisă prin lege

Alegeri 2024.
Republica Moldova. Campania electorală desfășurată de către fețele bisericești și implicarea cultelor religioase în activități de natură politică sau electorală sunt interzise. Atenționarea vine din partea Comisiei Electorală Centrală (CEC). Potrivit instituției, folosirea lăcașelor de cult în scopuri politice poate afecta încrederea publică în instituțiile democratice. De asemenea contravine atât spiritului legii, cât și principiilor morale.

„Obligația comună a autorităților statale, ale cultelor religioase și părților componente ale acestora, este aceea de a asigura respectarea strictă a cadrului legal. Astfel încât mesajele transmise din partea bisericii să inspire pace, unitate și binecuvântare. Prin mesaje să consolideze încrederea și armonia în societate”, a precizat CEC într-un comunicat.

Comisia subliniază că, potrivit legislației Republicii Moldova, biserica este separată de stat și statul nu intervine în activitatea religioasă a cultelor. Părțile lor componente trebuie să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a preferințelor lor politice sau favorizarea vreunui subiect politic.

Cazuri repetate de implicare a clerului în politică

CEC menționează că, în pofida cadrului normativ existent, experiența scrutinelor precedente și debutul actualei campanii electorale indică faptul că reprezentanții cultelor religioase au participat activ la acțiuni cu caracter politic și electoral. Inclusiv în interiorul sau adiacentul lăcașelor de cult.

În acest sens, Comisia Electorală Centrală a transmis un demers către structurile ecleziastice. Autoritatea electorată a solicitat descurajarea și sancționarea, potrivit canoanelor, a oricăror fapte de promovare politică și a altor acțiuni contrare învățăturii și moralei creștine.

Apelul CEC către preoți

„Comisia îndeamnă slujitorii sfintelor altare ca, în cuvântările și predicile lor, să păstreze deplinul respect față de valorile creștine. Să evite orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic. CEC face apel public către toți reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova să se concentreze asupra misiunii lor spirituale. Să contribuie la menținerea liniștii, păcii și armoniei în comunități, lăsând desfășurarea procesului politic și electoral în seama regulilor și instituțiilor statului”, se mai spune în comunicatul emis.

Alegerile parșamentare în Republica Moldova vor avea loc în data de 28 septembrie.

