Cea mai recentă alertă pentru aplicații îi vizează pe proprietarii de iPhone.

Potrivit unui nou raport al echipei de la Sophos Lab, a apărut o explozie de aplicații pe Apple Store, care ar putea lăsa utilizatorii fără bani în buzunar.

Peste 30 de aplicații populare – pe care Sophos le consideră fleeceware – au fost disponibile pentru a fi descărcate pe iPhone prin intermediul magazinului oficial. Aceste servicii sunt adesea gratuite la început dar, după un timp vor fi taxate, unele ajungând să coste peste 300 euro pe parcursul unui an.

Jagadeesh Chandraiah de la Sophos a declarat: „Dacă credeți că una dintre aceste aplicații este gratuită vă înşelaţi. Aplicația vă prezintă o notificare „free trial” imediat după lansarea sa. Această notificare solicită utilizatorului să furnizeze detaliile cardului de plată”.

Iată o listă completă de aplicațiile din raportul Sophos:

Seer App:Face, Horoscope, Palm

Selfie Art – Photo Editor

Palmistry Decoder

Lucky Life – Future Seer

Life Palmistry – AI Palm & Tag

Picsjoy-Cartoon Effect Editor

Aging seer – Faceapp,Horoscope

Face Aging Scan-AI Age Camera

Face Reader – Horoscope Secret

Horoscope Secret

CIAO – Live Video Chat

Astro Time & Daily Horoscope

Video Recorder / Reaction

Crazy Helium Funny Face Editor

Banuba: Face Filters & Effects

QR Code Reader – Scanner

QR Code Reader & Barcode PRO

Max Volume Booster

Face Reading – Horoscope 2020

Forecast Master 2019

mSpy Lite Phone Family Tracker

Fortunescope: Palm Reader 2019

Zodiac Master Plus – Palm Scan

WonderKey-Cartoon Avatar Maker

Avatar Creator – Cartoon Emoji

iMoji – Cartoon Avatar Emojis

Life Insight-Palm & Animal Face

Curiosity Lab-Fun Encyclopedia

Quick Art: 1-Tap Photo Editor

Astroline astrology, horoscope

Celeb Twin – Who you look like