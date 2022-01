Avertismentul specialiștilor. Din cauza pandemiei, numărul copiilor cu miopie ar putea crește considerabil

Cu un timp liber limitat în aer liber şi mai mult timp impus acasă din cauza carantinei sau a închiderii şcolilor, oftalmologii se aşteaptă la o creştere a numărului copiilor care dezvoltă miopie.

„Este de aşteptat ca numărul copiilor cu miopie să crească în pandemie din cauza petrecerii excesive a timpului în faţa ecranelor telefoanelor mobile şi a tabletelor de la o distanţă redusă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Asociaţiei Oftalmologilor (BVA), Ludger Wollring.

„Nu avem date în acest sens, însă studiile anterioare sugerează acest efect”, a mai spus el.

Pentru a preveni miopia la copii, lumina zilei este un factor important, a spus Ludger Wollring. Chiar şi lumina slabă a zilei este mai bună decât lumina artificială, a subliniat el, potrivit Agerpres.

Cea mai frecventa cauza de aparitie a miopiei

Afectiunea miopie este un viciu de refractie al ochiului (alaturi de hipermetropie si astigmatism) care se manifesta prin dificultati in distingerea obiectelor situate la distanta, in timp ce obiectele situate in apropiere sunt vazute clar.

De regula, globul ocular al persoanelor mioape este mai lung si razele de lumina paralele, care vin de la un obiect situat la departare, se focalizeaza inaintea retinei, fiind necesara plasarea unei lentile divergente in fata ochiului, pentru le face sa focalizeze intr-o imagine clara situata pe retina.

De asemenea, exista miopii determinate de modificarile calitative ale mediilor transparente ale ochiului (cornee, cristalin) care apar in anumite boli precum distrofiile corneene sau cataracta.

Cea mai frecventa cauza de aparitie a miopiei este cea genetica: aproximativ 85% din parintii miopi au, de asemenea, copii cu miopie. Aceasta debuteaza de obicei in prima copilarie sau la varsta scolara. Miopia la copii (afectiunea miopie la copii) se manifesta prin dificultati in vederea la distanta (nu vad la tabla), tendinta de a “strange din ochi”, frecatul des al ochilor. Copiii miopi prefera si realizeaza cu mai multa usurinta activitati care presupun vederea de aproape (scris, citit).