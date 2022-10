Avertismentul fostului premier Adrian Năstase. Rusia este tot mai ofensivă și se apropie de Vestul Europei

Adrian Năstase este de părere că în România trebuie să existe o discuție serioasă despre administrația publică locală, dar și despre numărul foarte mare de angajați la stat.

Viitoarele alegeri sunt doar peste doi ani, dar încă partidele din România nu și-au stabilit strategiile și mesajele publice, care urmează să fie adresate alegătorilor.

„Mai sunt oare relevante ideologiile pentru partide? Nu cred. De aici competitia pentru mesaje relevante doar pentru viitoarele alegeri. Nicio discutie de fond despre numarul satelor si comunelor depopulate care ar trebui sa fie regrupate sau despre numarul bugetarilor care ar trebui readus sub un milion”, scrie Adrian Năstase.

Pentru formarea tinerilor politicieni este nevoie de instituții serioase sau de universități, care să asigure o formare profesionistă a acestora.

„M-am plictisit sa repet nevoia de pregatire a tinerilor pentru politica in cadrul unor institute de genul „Ovidiu Sincai” sau la departamente de partid. Nu e mai simplu sa dai bani din subventiile guvernamentale la statiile de stiri?”, se întreabă retoric Năstase.

Rusia merge spre Vest

Fostul premier a mai scris că România are o politică externă ancorată foarte strâns de Uninea Europeană și USA.

În perioada de iarnă, dacă aceasta va fi una foarte grea, mesajele lui Putin se vor regăsi foarte mult în politica unor țări europene care au îmbrățișat ideologia radicală.

„E adevarat, nu mai avem probleme să elaborăm propria noastra politica externa. Mergem disciplinati la ancora UE si NATO. Mesajele si declaratiile lui Putin vor adanci insa clivajele intra-europene. Ungaria, Serbia, Italia, Polonia, probabil Germania isi vor cauta propriile exituri din crizele actuale”, mai crede Năstase.

De asemenea, dacă până de curând NATO avansa spre est, acum, se pare că Rusia merge spre vest, acest lucru fiind văzut ca un lucru extrem de greu de înțeles de către mulți.

”Ar trebui sa fim ingrijorati pentru ca ne aflam in zona de contact. S-ar putea ca, in final, Ucraina sa fie sacrificata. Dar dupa alte criterii decat cele sugerate de profesorul Marga. Alte tari se vor uita, in continuare, la spectacol si vor fi preocupate sa vanda arme”, a mai scris fostul președinte al PSD.