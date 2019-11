Dacă este să ne luăm după declarațiile de avere, nici unul dintre aceștia nu câștigă sub 100.000 de mii de lei. Câțiva dintre aceștia, Virgil Petrescu de la Economie, Ion Ștefan de la dezvoltare sau Florin Cîțu de la Finanțe, au câștigat bani frumoși din afaceri dar și din chirii. O parte dintre miniștrii lui Orban dețin proprietăți imobiliare, terenuri, case și apartamente, bijuterii și opere de artă, conturi bancare sau acțiuni la firme profitabile.

Virgil Popescu: un ministru priceput la economii

Ministrul Economiei, Virgil-Daniel Popescu, s-a priceput să facă bani și în viața particulară, dovadă fiind sumele din conturile bancare, proprietățile imobiliare și acțiunile. Este proprietar de terenuri, apartamente, case și acționar în vreo nouă firme. Din banii câștigați și-a împrumutat societățile cu sume cuprnse între 81.000 de lei și 388.000 de lei. Virgil Popescu are de rambursat un credit de 150.000 de euro scadent în 2027 și unul de 11.980 de lei în 2019. În 2018, a obținut venituri din îndemnizația de parlamentar, 125.376 de lei, salariul de conferențiar universitar – 55.811 lei, chirii – 5.040 lei și dividende de 123.000 de lei. Despre ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, nu se poate spune că ar fi o persoană înstărită. A moștenit un teren de 0,8 hectare și este coproprietar pe un apartament de 62 de metri în București. În 2015 a vândut un teren pentru 23.000 de lei și a contractat un credit de 55.000 de euro. La venituri, a trecut suma de 195.699 de lei pe care a încasat-o, cumulat.

Cătălin Predoiu, avocat de succes

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a câştigat în 2018, aproape 120 de mii de lei de la Camera Deputaților și încă 560.000 de lei din onorariile de avocat. Deţine trei depozite bancare, o colecţie de ceasuri de 25.000 de euro şi opere de artă în valoare de 70.000 de euro. Bogdan Aurescu, titularul Afacerilor Externe a economisit în jur de 100 de mii de euro pe care îi deține în conturi și depozite bancare. În 2018 a câștigat în jur de 300.000 de lei din salariile de consilier prezidențial și de profesor universitar. Bogdan Aurescu mai deține trei apartamente în București. Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca unică sursă de venit, în 2018, îndemnizația de parlamentar de 133.380 de lei. În familia Turcan, însă, soțul, este cel care ține casa, veniturile sale, din salarii și dividende, ajungând la peste 720.000 de lei. Împreună, cei doi au economii de peste 400.000 de lei și 200.000 de euro în conturi și depozite bancare. Vicepremierul lui Orban mai deține un apartament în Sibiu, două terenuri și bijuterii în valoare de 12.000 de euro.

Florin Cîțu proprietar de pădure

Ministrul Finanțelor, Florin Cîţu deține o pădure de 75 de hectare și un teren intravilan în Voineasa, județul Vâlcea. În 2018, a realizat venituri din îndemnizația de parlamentar, aproape 130.000 de lei și din vânzarea unor bunuri imobiliare de 300.000 de lei. Este proprietar al unui apartament în București și are economii de 350.000 de lei; a împrumutat o persoană fizică cu 35.000 de euro și a contractat un credit de 303.000 euro. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, este proprietarul unui teren și a unei case de locuit în Florești, a unui apartament în Cluj Napoca, a unei suprafețe agricole în Jucu. Are datorii de 100.000 de euro la bancă și economii de 5.000 de euro. La venituri, a trecut îndemnizația de 125.000 de lei de la Camera Deputaților și salariul de profesor universitar de 135.000 de lei. Nici ministrul Transporturilor, Lucian Bode, nu este bogat, singurul său venit fiind îndemnizația de la Camera Deputaților, de aproape 130.000 de lei. Este proprietarul unei case în Zalău și a două autoturisme. Familia Bode are de returnat rate pentru un credit bancar de 33.594 de euro. Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, are două apartamente în Suceava, o casă de locuit în Vadu Moldovei și mai multe terenuri. Are o colecție de ceasuri, bijuterii și obiecte de artă în vaioare de 44.000 de euro. Deține acțiuni la o societate comercială și a acordat trei împrumuturi de peste 50.000 de euro. De asemenea, a contractat mai multe credite iar veniturile sale provin din îndemnizația de deputat, în valoare de 120.000 de lei (2018).

Ministrul Tineretului deține doar un SUV

Anul trecut, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, încasat doar îndemnizația de parlamentar, de 132.790 de lei. Are un credit de 38.000 de lei scadent în 2022 și economii de 407.000 de lei și 31.000 de euro la care se adaugă două conturi curente de 93.496 de lei respectiv 8.550 lei. Ministrul de interne este proprietarul unui apartament în Caransebeș și al unui teren în comuna Zăvoi (Caraș-Severin).Conform ultimei declarații de avere, deputatul Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului are un BMW X3, din 2014, două credite bancare, unul de 208.800 lei și al doilea de 60.000 de lei scadent în 2021, din care a achitat 40.000 de lei. La venituri, a trecut îndemnizația de parlamentar, 120.000 de lei, în 2018. Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, este proprietarul a trei apartamente în Iași și a patru terenuri. Deține economii de 70.000 de lei și a împrumutat o persoană fizică cu 100.000 de lei. Costel Alexe a înregistrat venituri, în 2018, din îndemnizația de parlamentar, de 125.000 de lei.

Ion Ștefan și casa de 900 de metri pătrați

Despre averea ministrului Lucrărilor publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ștefan, putem spune că a fost cea mai mediatizată din tot Guvernul Orban. Casa acestuia a făcut subiectul unor articole de presă din cauza suprafeței înregistrată în declarația de avere, 900 de metri pătrați. Acționar al mai multor firme, Ion Ștefan a trecut în declarațiile de avere și sumele pe care le are de ridicat ca dividende, aproximativ 6,5 milioane de lei. În 2018, a încasat aproape 120.000 de lei de la Camera Deputaților, sub formă de îndemnizație, și încă 100.000 de lei din dividende. Monica Anisie, ministrul Educației, are un teren agricol de 10.000 de metri pătrați și unul intravilan de 1.000 de metri pătrați, un apartament în București și o casă de vacanță. La capitolul venituri, a declarat suma 49.814 lei – salariul de director, 26.161 lei salariul de profesor și 9.132 de lei de la Administrația Prezidențială – unde a fost consilier în departamentul de educație.

