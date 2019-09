Din punct de vedere al ținutei și atitudinii, parlamentarii USR se împart în două categorii situate la extreme. Fie defilează pe coridoarele din Parlament ca scoși din cutie, fie au o ținută neglijentă, de parcă s-ar pregăti să meargă la un miting care să răstoarne Guvernul. De multe ori, unii intră la ședințele de plen de parcă vin direct din drumeție: cu rucsacul în spate, plini de praf. Însă, ceea ce caracterizează ambele tabere este determinarea cu care enervează pe toată lumea.

USR are 27 de deputați și 13 senatori. Astăzi, Evenimentul zilei vă prezintă averile pe care le dețin cei mai cunoscuți dintre ei.

Stelian Ion este un nume bine cunoscut opiniei publice. A fost și avocatul lui Radu Mazăre, dar nu din sălile de judecată îl știe lumea, ci din desele apariții la posturile de televiziune. Deputat de Constanța, Ion este lider de grup la Camera Deputaților. Deși este un avocat de succes, altfel nu-l angaja Radu Mazăre, deputatul nu excelează la averi. Nu are teren, doar un apartament mic și două mașini. Nu are nici bijuterii și deține un singur cont bancar.

Dan Barna, prezidențiabilul USR este deputat de Sibiu. Din toate contractele de milioane de euro pe care le-a avut până în 2012, inclusiv cu instituții publice conduse de pesediști, Barna și-a pus în opt conturi sume modeste pentru el, uriașe pentru un om de rând.

Mai are o fâneață în Rășinari, două apartamente în Sibiu și unul în București. Nu are mașină, dar nu circulă nici cu trenul, nici cu tramvaiul. Ca președinte de partid are mașină la scară.

Deputata de Iași Cosette Chichirău este ghimpele din coasta lui Dan Barna. Deși au existat suspiciuni că a deturnat niște fonduri de campanie, Chichirău nu are în România niciun fir de pai. În schimb, are un apartament de 62 mp în Cambridge (SUA) și un cont cu peste un sfert de milion de dolari tot acolo. Apartamentul din SUA este închiriat pentru 25.200 dolari pe an.

Silviu Dehelean, deputat de Bihor, de profesie notar, stă mult mai bine la avere. Are 4 terenuri intravilane în Oradea și un hectar de teren agricol în județul Satu Mare. Tot în Oradea are două apartamente și două vile. Și-a făcut o adevărată colecție de mașini Audi și are și bijuterii de 30 000 de lei.

Claudiu Năsui, deputat de București și vicelider de grup, are două apartamente în Franța. În țară are doar un teren de-o palmă, de 10 mp. Circulă cu un Mercedes din 2016 și își ține banii în conturi de economii. Are acțiuni la Banca Transilvania și la Muntenia Global Invest.

Deputata Cristina Prună este una dintre cele mai atrăgătoare femei din Parlament, dar și cea mai săracă. Nici măcar bijuterii nu are, despre casă, terenuri sau mașină, nici vorbă. Are două conturi modeste.

Lucian Viziteu, este un personaj exotic. Membru al comisiei pentru controlul SRI, a reușit să-i exaspereze pe toți membrii și asta din cauză că el chiar vrea să își facă treaba.

Este deputat de Bacău, unde are două apartamente. Mai deține un teren în Agapia și o mașină. Obține venituri doar din salariul de la Parlament, dar își drămuiește bine banii și își face depozite bancare.

Emanuel Ungureanu, deputat de Cluj, aspirant la fotoliul Ministerului Sănătății, și-a câștigat notorietatea în urma promovării unor proiecte de lege controversate. Este considerat a fi varianta masculină a deputatei PSD de Cluj Aurelia Cristea. Emanuel Ungureanu se erijează într-un avertizor de integritate și îi pârăște în masă pe medici. Are un teren agricol de 944 mp și este coproprietarul unui apartament în Cluj-Napoca de 74,5 mp. Are trei mașini și trei conturi bancare.

Iulian Bulai, deputat de Neamț, are un teren agricol mare și deține jumătate dintr-un teren de 926 mp situat intravilan.

Este coproprietarul unui apartament de 96 mp și mai deține două clădiri de 80 mp și 200 mp care vor deveni muzee. Are două mașini Dacia. Iubitor de artă, Bulai deține o statuie de bronz, în valoare de 100.000 de coroane norvegiene (aproximativ 47.566 lei), și diverse sculpturi estimate la 80.000 de coroane norvegiene (circa 38053 lei)

Cătălin Drulă a fost ales deputat în Timiș, s-a poziționat în echipa lui Dan Barna și este considerat omul lui de încredere. Are un teren intravilan în Mogoșoaia de 1490 mp, dar nu are casă pe el. Are unBMW și 16 conturi bancare.

Ionuț Moșteanu, comunicatorul USR, este deputat de Argeș. Are două apartamente în București, în coproprietate cu soția sa, de 69 mp și de 34 mp. Pe lângă un Opel Astra mai are o rulotă. Banii și-i ține în conturi deschise în lei și euro.

Cristian Seidler, deputat de București, este și el sărac lipit în declarațiile oficiale. Nu are terenuri, casă, mașină sau bijuterii.

Are 1.400 de lei într-un fond de pensii și un alt fond de pensii de 52.060 lei. În contul lui curent are -10.662 lei + un card de credit de 15.772 lei

Venit anual: 132.317 lei

Adrian Weiner, liderul senatorilor USR, provine din Arad. Are un teren agricol de 305 mp și două apartamente în Arad. Toate, în coproprietate cu soția lui. Este proprietarul unei mașini Mazda. Pe lângă veniturile parlamentare, a câștigat 58.795 salariu de la Spitalul Județean Arad unde este medic primar.

Mihai Goțiu este un personaj aparte pe tabloul USR. Senator de Cluj, Goțiu se remarcă prin acțiunile lui pentru protecția mediului. De asemenea, este un opozant al lui Dan Barna, dar unul moderat, în stil ardelenesc.

Are un apartament în Cluj de 60 mp, luat prin credit bancar și două mașini. Nu are alte venituri decât cele din indemnizația de senator.

Vlad Alexandrescu, senator de București, are în spate o carieră solidă. Este profesor universitar, a fost ambasador în Luxemburg, ministru al Culturii. El este artizanul proiectului „Sibiu – Capitală Culturală Europeană” și a avut un rol important în introducerea Roșiei Montane pe lista indicativă UNESCO și includerea pădurilor virgine de fag ale României în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Este coproprietarul unui teren agricol în județul Iași de 42,32 ha, deține un teren intravilan în proprietate comună de 539 mp. Are o vilă de 358 mp și o garsonieră de 36 mp, ambele în București și o mașină Landrover. Pe lângă indemnizația de senator a mai avut un venit de 95.515 lei ca profesor universitar.

Silvia Dinică, senator de București, este foarte activă și în Parlament și pe rețelele de socializare.

Are un apartament de 92 mp în coproprietate cu soțui ei, și o mașină. Nu are bijuterii, dar conturile bancare sunt îndestulătoare.

Te-ar putea interesa și: