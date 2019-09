Candidaturile lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu, Kelemen Hunor, Viorica Dăncilă, Alexandru Cumpănașu, Ramona Bruynseels și Theodor Paleologu au fost validate de BEC.

După cum EvZ a anunțat candidaturile lui Miron Cozma şi Viorel Cataramă au fost respinse, dar în ultimul caz s-a pronunțat Curtea Constituțională. Alți patru au ieșit din cursă, fără să se înscrie. Florentin Pandele s-a retras, iar Liviu Pleşoianu, Claudiu Crăciun şi Andrei Valentin Stoican nu au strâns suficiente semnături.

Ce averi au cei nouă candidați

„Veniturile salariale ale președintelui Klaus Iohannis au înregistrat o scădere anul trecut, șeful statului încasând 165.100 de lei, fațî de 169.646 de lei în 2017 și 196.155 de lei în 2016. În schimb, Carmen Iohannis a încasat mai mulți bani din salarii, soția președintelui castigand in total 33.276 de lei ca profesor la Colegiul „Gheorghe Lazar” din Sibiu, fata de 25.075 de lei in 2017 si 28.122 de lei, cat a obtinut in 2016, scrie Gazeta de Cluj.

Insa veniturile familiei obtinute din chirii au crescut. Daca in declaratia de avere precedenta seful statului a scris ca incaseaza 29.529 lei, in aceasta apar venituri de 35.829 de lei. In 2016, el mentiona venituri din chirii de 19.017 lei. Presedintele mai detine un cont in valoare de 210.000 de lei, inregistrandu-se o crestere fata de 2017, cand avea suma de 170.000 de lei. In 2016, el avea in cont 221.000 de lei. Seful statului detine impreuna cu sotia sa doua apartamente si trei case de locuit in Sibiu.

Dan Barna stă bine cu cash-ul

Potrivit declaraţiei de avere pe care Dan Barna a depus-o în iunie 2019, liderul USR deţine un teren de 1.252 mp în comunca Răşinari, din Sibiu, precum şi trei apartamente – unul în Bucureşti, de 97 mp, şi două în Sibiu, de 32,6 mp, respectiv 77 mp. Dan Barna nu deţine maşini şi nici bijuterii sau obiecte de artă a căror valoare însumată să depăşească suma de 5.000 de euro.

În ceea ce priveşte activele financiare, Dan Barna are trei conturi deschise la ING (unul în lei, cu un sold de 47.539 lei la data depunerii declaraţiei, unul în euro cu soldul de 20.074 euro şi unul în dolari cu soldul de 152.59 la aceeaşi dată) şi trei depozite la aceeaşi bancă (toate în lei, cu valorile de 13.82, 0.01 respectiv 356.094 la data depunerii declaraţiei).

Barna deţine un card de credit la ING cu soldul (iunie 2019) de 37.000 lei. Preşedintele USR mai are plasamente la International Romanian Bond (214.235 lei), Global Equity Opportunities (50.338 euro), International Romanian Equity (321.391 lei), Patrimonial Balance (1.315 euro), International ING Moderat (313.744 lei), precum şi un pachet de acţiuni de 4,09% la compania Risky Business SRL, în valoare de 44.938 lei la data depunerii declaraţiei. Barna a acordat un împrumut de 25.000 de lei Filialei USR Sibiu.

Diaconu a câștigat mult de la Parlamentul European

Actorul Mircea Diaconu, care candidează la președinție sprijinit de partidele lui Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta a încasat anul trecut peste 200.000 de euro de la Parlamentul European și are în conturi aproape 120.000 de euro, arată declarația de avere depusă la BEC.

Familia Diaconu are 5 terenuri intravilane de aproape 4.200 metri pătrați cumpărate sau moștenite, două case, o casă de vacanță, un apartament și un ”grajd personal” de 50 mp. De asemenea, are trei mașini – Citroen Mehari fabricat în 1971, un Aro 10 din 1996 și un Smart produs în 2001. El are în conturi aproape 120.000 de euro. Diaconu are două pensii, una de vârstă și una de merit, care i-au adus anul trecut, în total, aproape 90.000 de lei.

Pe de altă parte, ca europarlamentar, a încasat, în 2018, peste 81.000 de euro indemnizație, deconturi de 70.000 de euro și peste 51.000 de euro pentru cabinetul de deputat european. Soția acestuia a trecut în declarație o sumă de peste 48.000 de lei încasați ca regizor artistic la Nottara și o pensie de 5.310 lei.

