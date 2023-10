Averea fabuloasă a lui Britney Spears. Cât a reușit să strângă vedeta în zeci de ani de carieră

Britney Spears a avut grijă să își protejeze averea chiar dacă a trecut prin mai multe perioade nefaste. Vedeta a reușit să strângă nu mai puțin de 60 de milioane de dolari. Suma apare și în contractul prenupțial pe care l-a semnat cu ultimul soț, Sam Asghari.

Acesta nu are dreptul la nici un dolar obținut de Britney înaintea căsătoriei. Cu toate acestea în cazul în care ar fi fost înselat ar fi beneficiat de un milion de dolari la fiecare doi ani pe care i-ar fi petrecut cu vedeta. Cert este însă, că pe timpul căsătoriei, Britney a reușit să dea lovitura.

Mai exact a semnat cu o editură pentru scrierea cărții despre viața ei ”The Women in Me”. Iar suma nu este deloc de neglijat, vorbim de 15 milioane de dolari. Acum avocații celor doi încearcă să stabilească exact ce cotă parte îi revine și lui Sam Asghari.

Britney a fcăut o miză avere pe timpul divorțului de Asghari

Mai ales că acesta susține că a intentat divorțul după ce vedeta i-ar fi fost infidelă. De altfel pe timpul căsniciei Britney a mai lansat și două piese noi. Iar veniturile din drepturile de autor este posibil să se împartă și cu fostul soț.

Așa cum este posibil să mai primească bani și de pe urma unui acord pe care vedeta l-a încheiat pentru muzică jukeboxe din ”once Upon a One More Time”. Deși a vândut la fel de multe albume ca Jennifer Lopez sau Cristina Aguillera, cheltuielile lui Britney au diferit.

Astfel că cele ouă au averi de peste 150 de milioane de dolari, în timp ce Britney a folosit banii pentru avocații și pensii alimentare. Pe de altă parte, alte vedete au avut și contracte de imagine cu mai multe firma, în timp ce Britney a ratat această șansă.