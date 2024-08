International Averea din „Spam”. Cum a câștigat o femeie 207.199 de dolari







O femeie din Michigan a avut parte de o surpriză de proporții când un email din folderul „Spam”, pe care inițial l-a considerat suspect, i-a adus un câștig de 207.199 de dolari la loterie, relatează New York Post.

Averea din „Spam”

Femeia, în vârstă de 54 de ani din comitatul Macomb, care a preferat să rămână anonimă, a ignorat inițial emailul deoarece nu știa că a fost înscrisă automat la extragerea premiului BIG CA$H Second Chance Jackpot, conform New York Post.

„Nu aveam idee că prin jocurile online la care participam eram înscrisă automat pentru o extragere de a doua șansă. Am fost foarte surprinsă când am găsit un email de la Loteria Michigan în folderul meu de spam, informându-mă că am câștigat un premiu jackpot BIG CA$H Second Chance în valoare de 207.199 de dolari”, a declarat ea pentru Loteria Michigan.

Emailul din Spam era însă autentic

După verificări minuțioase, femeia a confirmat că emailul era autentic.

„Am cercetat să înțeleg cum am câștigat și am verificat de trei ori pentru a mă asigura că emailul era real. Marele câștig nu ar fi putut veni într-un moment mai bun”, a adăugat ea. Femeia intenționează să folosească banii pentru a-și plăti datoriile și a face investiții.

Intri în joc cu jumătate de dolar

Fiecare achiziție de jocuri online ale Loteriei din Michigan contribuie la un jackpot progresiv, care este acordat lunar prin extrageri de a doua șansă. Jucătorii primesc o intrare pentru fiecare 0,50 dolari pariați.

De la lansarea jocurilor BIG CA$H Second Chance în 2022, participanții au câștigat peste 8 milioane de dolari în premii progresive, conform Loteriei Michigan.