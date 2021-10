Avem dovada că NASA a fost „păcălită” de un asteroid. Corpul străin s-a apropiat la doar 3000 de kilometri de Pământ. VIDEO

Asteroidul 2021 UA1 este al treilea cel mai apropiat asteroid care s-a apropiat vreodată de planeta noastră, trecând duminică peste Antarctica la o altitudine mai mare decât Stația Spațială Internațională, dar mai mică decât sateliții de comunicații care orbitează Pământul.

Obiectul ceresc avea un diametru de doar doi metri, ceea ce înseamnă că, dacă s-ar fi apropiat de planeta noastră, ar fi fost probabil ars în atmosfera noastră.

„Motivul pentru care zborul asteroidului ne-a luat prin surprindere a fost pentru că se afla în spatele soarelui, venind de pe cerul zilei, deci nu era posibil de descoperit înainte de apropierea de pământ”, a scris pe Twitter Tony Dunn, un astronom care conduce site-ul Orbitsimulator.

Există doar doi asteroizi care s-au apropiat foarte mult în istoria Pământului: a fost asteroidul 2020 QG, care a ajuns la doar 1.830 de mile deasupra Oceanului Indian de Sud – dar a fost și suficient de mic pentru a nu reprezenta o amenințare pentru Pământ – și asteroidul 2020 VT4, care a zburat la câteva sute de mile depărtare.

Newly-discovered #asteroid 2021 UA1 missed Antarctica by only 3000 km Sunday evening.

It came from the daytime sky, so it was undiscoverable prior to closest approach.https://t.co/Y0zY7mAYue pic.twitter.com/R9VpMo2X9G

— Tony Dunn (@tony873004) October 27, 2021