NASA, în alertă maximă: Mai mulți asteroizi mai mari decât piramidele se îndreaptă acum spre Pământ

Mai mulți asteroizi comparabili ca mărime cu Monumentul Washington și Marea Piramidă din Giza se îndreaptă spre Pământ în următoarele câteva săptămâni, potrivit cercetătorilor de la NASA.

Fiecare dintre acești asteroizi are un diametru maxim estimat de aproximativ 160 de metri sau mai mult. Un asteroid ar trebui să aibă un diametru de cel puțin 140 de metri pentru a fi considerat potențial periculos.

Primul asteroid se va apropia de noi vineri, 15 octombrie 2021

Primul asteroid care vine spre Pământ, numit 2021 SM3, are o dimensiune cuprinsă între 72 de metri și 160 de metri și urmează să zboare pe lângă Pământ pe 15 octombrie. Prin comparație, Monumentul Washington are o înălțime de 169,29 metri, iar Marea Piramidă din Giza are 130 de metri.

Este puțin probabil ca asteroidul să lovească Pământul și este setat să treacă la o distanță de aproximativ 4,8 milioane de kilometri, mult mai mare decât distanța dintre Lună și Pământ. Dar asteroidul este clasificat de NASA ca obiect aproape de Pământ (NEO).

Următorul asteroid vine pe 20 octombrie

Însă SM3 va fi urmat, cinci zile mai târziu, de un asteroid și mai mare care se îndreaptă spre Pământ. Supranumit 1996 VB3, dimensiunea acestuia variază între 100 de metri și 230 de metri, mai mare decât podul Golden Gate din San Francisco (foto) și este setat să zboare pe lângă Pământ pe 20 octombrie, la aproximativ 3,2 milioane de kilometri distanță.

Și la doar cinci zile după aceea vine un alt asteroid masiv. Acesta, cunoscut sub numele de 2017 SJ20, are un diametru cuprins între 90 și 200 de metri, fiind de peste două ori mai mare decât Statuia Libertății, care are o înălțime de 92,99 metri, și va zbura pe 25 octombrie la o distanță de peste 7,1 milioane kilometri de Pământ.

Următorii asteroizi sunt setați să se apropie de Pământ în noiembrie

Primul dintre aceștia vine pe 2 noiembrie. Numit 2017 TS3, acest asteroid are o dimensiune cuprinsă între 98 de metri și 220 de metri și va trece pe lângă Pământ la o distanță estimată de aproximativ 5,3 milioane de kilometri.

Unul și mai mare urmează să se apropie pe 13 noiembrie și va zbura pe lângă Pământ, la o distanță de aproximativ 4,2 milioane de kilometri. Acest asteroid masiv este cunoscut sub numele de 2004 UE și se estimează că are o lungime cuprinsă între 170 și 380 de metri, aproape cât are clădirea Empire State, din New York.

La o săptămână mai târziu, pe 20 noiembrie, un alt asteroid, supranumit 2016 JG12, urmează să treacă pe lângă Pământ

Acesta se va apropia la o distanță de aproximativ 5,5 milioane de kilometri. El are un diametru estimat la maximum 190 de metri, mai mare decât Turmul din Seattle, care are o înălțime de 184 metri.

O zi mai târziu, pe 21 noiembrie, un alt asteroid masiv este așteptat să treacă pe lângă Pământ. Cunoscut sub numele de 1982 HR sau 3361 Orpheus, se pare că are o lungime de 300 de metri, față de Turnul Eiffel, care are 324 metri înălțime, și va trece la aproximativ 5,7 milioane de kilometri de planeta noastră.

Aproape toți acești asteroizi sunt de clasă Apollo, ceea ce înseamnă că orbitele lor din jurul Soarelui pot traversa calea orbitală a Pământului.

Unul dintre acești asteroizi, care nu face parte din clasa Apollo, este WR12 1994. El aparține clasei Atena, ceea ce înseamnă că traversează orbita Pământului în jurul Soarelui, dar își petrece cea mai mare parte în interiorul orbitei planetei noastre.

Ultimul impact semnificativ al unui asteroid a avut loc pe 15 februarie 2013, când a explodat deasupra orașului Chelyabinsk, Rusia. Cu o lățime de doar 17 metri, unda de șoc provocată de explozie a spulberat ferestrele din șase orașe rusești și 1.500 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Din fericire, NASA a estimat că Pământul nu prezintă niciun risc de a fi afectat de un asteroid în următorii 100 de ani

NASA a estimat că nu există niciun risc ca Pământul să fie afectat de un asteroid în următorii 100 de ani. Impactul unui asteroid rămâne unul dintre cele mai periculoase dezastre naturale posibile, care ar putea apărea. Asteroizii care vin din „spate”, spre Pământ, departe de Soare, sunt încă notori de dificil de detectat.

Pe 16 septembrie, asteroidul 2021 SG , cu dimensiuni cuprinse între 42 și 94 de metri, a zburat pe lângă Pământ, iar oamenii de știință nici măcar nu au știut că există, darămite că va zboara pe lângă planeta noastră, relatează The Jerusalem Post.