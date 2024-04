Avans major în Proiectul Interconectării Energetice GREGY. Încep licitațiile pentru Studiile de Fezabilitate

Atenția lumii economice se îndreaptă către un proiect energetic de anvergură, interconectarea electrică dintre Grecia și Egipt. În contextul în care ELICA MEDITERRANEAN ELECTRICAL INTERCONNECTION S.M. S.A., parte a Grupului Copelouzos, a deschis licitațiile pentru selecția consultanților ce vor realiza studiile finale pentru proiectul GREGY.

Primele două solicitări de exprimare a interesului pentru finalizarea studiilor au fost publicate în mod oficial atât în presa greacă, cât și în cea internațională, marcând un pas crucial în implementarea proiectului. Detaliile licitațiilor au fost de asemenea disponibilizate pe site-ul companiei și vizează, în particular, "Studiile de Fezabilitate" pentru determinarea traseului optim al cablului submarin și localizarea punctelor de ieșire.

Un aspect notabil al proiectului GREGY, care a fost inclus în lista de Proiecte de Interes Comun (PCI) a Uniunii Europene, este că va consta într-o conexiune HVDC (High Voltage Direct Current - Curent Continu de Înaltă Tensiune) cu o capacitate de 3,000 MW, special concepută pentru transmiterea energiei verzi din Egipt către Grecia și, implicit, spre Europa.

Acest proiect este mai mult decât o simplă tranzacție bilaterală; este un salt energetic semnificativ pentru întreaga regiune a Mediteranei și poziționează Grecia ca un nod energetic vital în Sud-Estul Europei. Dincolo de beneficiile imediate de natură economică și energetică, interconectarea între cele două țări reprezintă un pas spre o mai mare stabilitate în aprovizionarea cu energie și diversificarea surselor acesteia, aspecte esențiale în contextul schimbărilor climatice și a incertitudinilor geopolitice actuale.

Se așteaptă ca aceste studii să ofere o analiză detaliată asupra viabilității traseului cablului submarin și să efectueze o analiză cost-beneficiu comprehensivă, stabilind astfel fundația solidă necesară pentru următorii pași ai proiectului.

Potențialul economic al interconectării este substanțial, promițând nu doar să susțină cererea crescută pentru energie regenerabilă, dar și să creeze oportunități de afaceri și să stimuleze investițiile în infrastructura energetică.

Companiile interesate de acest proiect ambițios au termen până la data de 31 mai 2024 pentru a depune documentația de participare la licitație, moment care va marca o altă etapă semnificativă în progresul proiectului GREGY.

Analiștii economici sunt în așteptarea rezultatelor acestor licitații, care vor avea, fără îndoială, un impact semnificativ asupra dinamicii sectorului energetic din Europa.

The tenders for the selection of the consultants for the studies for the Electricity Interconnection between Greece and Egypt are launched. The first tender calls were published in the Greek and international press.

ELICA MEDITERRANEAN ELECTRICAL INTERCONNECTION S.M. S.A., a member of Copelouzos Group, which is developing the GREGY electrical interconnection project, has published the first two calls for expression of interest for the final studies of the project.

The first two calls were published in both the Greek and international Greek press, as well as on the company website www.elicagroup.gr and refer to the necessary "Desktop Studies" for the finalization of the optimal choice of the submarine cable route and the landing points in the two countries, as well as the "Technical analysis of the project and the studies for the calculation of benefit indicators and cost-benefit analysis for the project".

As it is already known, GREGY project has been included in the 1st PCI/PMI list of the European Union and concerns the electrical interconnection of the electricity systems of Egypt and Greece, which includes an HVDC connection with a capacity of 3,000 MW, for the transmission of 100% green energy from Egypt to Greece and Europe. The publication of the calls constitutes the next phase in the development of GREGY in order to expedite the implementation of this major national and European project. The electricity interconnection between Greece and Egypt is an energy leap forward for electricity interconnections in the Mediterranean and an upgrade of Greece's role in the energy map of South East Europe. The closing date for the submission of the Expression of Interest for the first two tenders is 31 th May 2024.