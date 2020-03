Iata cateva exemple de fake news, in care cei mai slabi de inger, neinformati si predispusi la vehicularea teoriilor conspirationiste, a imaginilor prefabricate si falsificate :

americanii fac in Europa cel mai mare exercitiu militar in timpul crizei #coronavirus, ceea ce inseamna ca “ni se ascunde ceva”, ca “e un complot”. Adevarul : Defender Europe 2020 este un exercitiu planificat acum 3 ani, din care si Romania face parte alaturi de alte state aliate si care prevede intarirea apararii in fata agresiunilor Estului, cel care se afla azi la originea manipularilor

un videoclip al presedintelui Serbiei, Aleksandr Vucic, in care este infierata cu manie proletara Uniunea Europeana ca a abandonat Serbia in criza #coronavirus. Adevarul e ca Serbia a devenit un aliat de facto al Rusiei, isi coordoneaza toate politicile economice si militare cu Moscova, acolo ar trebui sa-si caute un sprijin. Iar UE a alocat deja un buget de 37 miliarde euro pentru tarile membre in combaterea #coronavirus. Asadar, minciuna si manipulare cap-coada, rostogolite si de agentii Estului din Romania