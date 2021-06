Anul 2020 a adus moartea iconicilor Alex Trebek și Chadwick Boseman, precum și pierderea devastatoare a vedetelor în fața COVID-19, pe măsură ce pandemia se extindea. Mai jos vă prezentăm o parte dintre vedetele care au murit în această perioadă dificilă la nivel mondial.

BJ Thomas: 7 august 1942- 29 mai 2021

Câștigătorul premiului Grammy, BJ Thomas, a murit în luna mai, la vârsta de 78 de ani. Cântărețul, cunoscut pentru hituri precum „Hooked on a Feeling” și „Raindrops Keep Fallin’ on My Head ”, a anunțat în martie că a fost diagnosticat cu cancer pulmonar.

Kevin Clark: 3 decembrie 1988 – 26 mai 2021

Kevin Clark, copilul actor care l-a interpretat pe Freddy „Spazzy McGee” Jones în filmul din 2003 „Școala Rockului”, a murit după ce a fost lovit fatal de o mașină în timp ce mergea cu bicicleta. Avea 32 de ani.

Lois De Banzie: 4 mai 1930 – 26 mai 2021

Lois De Banzie, o actriță nominalizată la Tony, cunoscută mai ales pentru filmele „Annie” și „Sister Act”, a murit. Avea 90 de ani.

Samuel E. Wright: 20 noiembrie 1946-25 mai 2021

Samuel E. Wright, vocea legendară a crabului Sebastian din „Mica sirenă” și Mufasa din „Regele leu” de la Broadway, a murit la casa sa din Walden, New York. Avea 74 de ani.

Mark York: 17 noiembrie 1965- 19 mai 2021

Mark York, cunoscut pentru interpretarea sa ca Billy Merchant alături de Steve Carell în „The Office”, a murit în mai, la vârsta de 55 de ani. A murit „în urma unei boli venită pe neașteptate”, potrivit unui necrolog postat de Kreitzer Funeral Home din Ohio, statul său natal.

Alber Elbaz: 12 iunie 1961 – 24 aprilie 2021

Designerul de modă Alber Elbaz a murit pe 24 aprilie la vârsta de 59 de ani. Cauza decesului a fost COVID-19, a raportat New York Times , citând Richemont, compania care susține noul brand de modă AZ Factory al Elbaz.

Jim Steinman: 1 noiembrie 1947- 19 aprilie 2021

Jim Steinman, producătorul de succes câștigător al Grammy-ului din spatele unora dintre cele mai epice balade ale muzicii pop, a murit în aprilie la vârsta de 73 de ani. Steinman s-a stins din viață luni, 19 aprilie, în Connecticut, potrivit TMZ . Steinman a colaborat pentru Meat Loaf și Celine Dion.

Black Rob: 8 iunie 1968-17 aprilie 2021

Rapperul Harlem, Black Rob, cel mai cunoscut pentru hit-ul său din 2000 „Whoa”, a murit în aprilie la vârsta de 51 de ani. Trecerea sa în nefiinţă a fost confirmată de fostul coleg Mark Curry.

Helen McCrory: 17 august 1968- 16 aprilie 2021

Helen McCrory, care a apărut în francizele de film Harry Potter și James Bond, a murit în aprilie la vârsta de 52 de ani. Soțul lui McCrory, Damian Lewis, a confirmat că actrița a decedat pașnic după o luptă cu cancerul.

Joseph Siravo: 12 februarie 1957-11 aprilie 2021

Actorul Joseph Siravo s-a stins din viață după o lungă bătălie cu cancerul. Avea 64 de ani. „Eram alături de el când dragul meu tată a încetat din viață în această dimineață, liniștit, în iubita lui casă”, a scris fiica lui Siravo, Allegra Okarmus, pe Instagram.

Barbara Shelley: 13 februarie 1932-ian. 4, 2021

Barbara Shelley – pictograma britanică a filmului de groază cunoscută sub numele de „Regina lui Hammer” a murit pe 4 ianuarie la vârsta de 88 de ani. Potrivit agentului ei, actrița a contractat COVID-19.

Rapperul DMX: 18 decembrie 1970- 9 aprilie 2021

Rapperul DMX a murit pe 9 aprilie la vârsta de 50 de ani. Legendarul interpret, care s-a născut Earl Simmons. Acesta aluat o supradoză de droguri la începutul lunii care l-a lăsat într-o „stare vegetativă” până a murit. Muzica lui Earl a inspirat nenumărați fani din întreaga lume, iar moștenirea sa iconică va trăi pentru totdeauna

Prințul Filip, Duce de Edinburgh: 10 iunie 1921- 9 aprilie 2021

Prințul Philip al Marii Britanii a murit pe 9 aprilie, la vârsta de 99 de ani. Soțul reginei Elisabeta a II-a „a murit liniştit” la Castelul Windsor, anunța atunci Palatul Buckingham.

Paul Ritter: 5 martie 1966 – 5 aprilie 2021

Actorul britanic Paul Ritter a murit de o tumoare pe creier la vârsta de 54 de ani. Ritter a decedat „liniștit acasă cu soția sa Polly și cu fiii Frank și Noah alături”, a spus agentul său.

Richard Gilliland: 23 ianuarie 1950-18 martie 2021

Actorul Richard Gilliland, soțul lui Jean Smart, a murit la vârsta de 71 de ani, pe 18 martie, în urma unei scurte boli cu o afecțiune nedezvăluită.

Jessica Walter: 31 ianuarie 1941 – 24 martie 2021

Actrița premiată cu Emmy, Jessica Walter, a murit la vârsta de 80 de ani, pe 24 martie. Vedeta a murit în somn.

George Segal: 13 februarie 1934- 23 martie 2021

Actorul nominalizat la premiul Oscar George Segal a încetat din viață la vârsta de 87 de ani, pe 23 martie, în urma complicațiilor provocate de operația de bypass. Soția sa, Sonia Segal, a anunțat vestea morții actorului „Goldberg”.

Reggie Warren: 25 octombrie 1968-14 martie 2021

Reggie Warren, vocalistul trupei iconice, a murit la vârsta de 52 de ani, după mai multe probleme de sănătate. A murit acasă înconjurat de familia sa, care a spus că COVID nu a jucat un rol.

Jahmil French a murit la vârsta de 29 de ani

Vedeta „Degrassi” Jahmil French a murit la vârsta de 29 de ani, un reprezentant al actorului canadian a confirmat pentru pagina șase pe 2 martie. A fost cunoscută mai ales pentru rolul său de Dave Turner în serialul pentru adolescenți „Degrassi: The Next Generation”.

Rush Limbaugh: 12 ianuarie 1951-februarie 17, 2021

Conducătorul de radio conservator Rush Limbaugh a murit la vârsta de 70 de ani în februarie. Soția lui Limbaugh, Kathryn, a anunțat vestea morții sale la un an după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în stadiul 4.

Larry Flynt: 1 noiembrie 1942-februarie 10, 2021

Larry Flynt, fondatorul controversatului Hustler, care s-a transformat și el în campion al Primului Amendament, a murit pe 10 februarie de insuficiență cardiacă. Avea 78 de ani. El suferise de diverse probleme de sănătate.

Christopher Plummer: 13 decembrie 1929-februarie 5, 2021

Legendarul actor Christopher Plummer a murit pe 5 februarie, la vârsta de 91 de ani. „Chris a fost un om extraordinar care și-a iubit profund profesia. Actorul câștigător de premii Oscar, a jucat în filme precum „Sunetul muzicii”, „Începătorii”, „Toți banii din lume” și „Knives Out”.

Dustin Diamond: 7 ianuarie 1977-februarie 1, 2021

Dustin Diamond, cel mai bine cunoscut pentru rolul său din Salvat de clopoţel, a murit după o luptă cu cancerul în stadiul 4 . El a fost diagnosticat cu boala brutală cu doar trei săptămâni înainte de trecerea sa în nefiinţă din 1 februarie. Diamond avea 44 de ani.

SOPHIE (Sophie Xeon): 17 septembrie 1986-ian. 30, 2021

SOPHIE, producător și artist nominalizat la premiile Grammy, a murit la vârsta de 34 de ani, după un „accident brusc” din Atena, Grecia. În 2018, ea a declarat revistei Paper că este transgender.

Cicely Tyson: 19 decembrie 1924-ianuarie 28, 2021

Legendara actriță Cicely Tyson, câștigătoare a Tony și Emmy, care a fost nominalizată la Oscar pentru rolul ei de soție de partener în filmul din 1972 „Sounder”, a murit pe 28 ianuarie . Avea 96 de ani.

Cloris Leachman: 30 aprilie 1926-ian. 27, 2021

Faimoasa actriță Cloris Leachman a murit pe 27 ianuarie din cauze naturale la 94 de ani. A fost cunoscută mai ales pentru rolurile sale în proiecte iconice de film și televiziune, cum ar fi „Young Frankenstein” și „The Mary Tyler Moore Show”.

Hal Holbrook: 17 februarie 1925-ianuarie 23, 2021

Actorul câștigător al premiului Tony și Emmy Hal Holbrook, renumit pentru portretizarea lui Mark Twain de-a lungul carierei sale și pentru rolul informatorului Watergate Deep Throat în „All the President’s Men” din 1976, a murit pe 23 ianuarie la vârsta de 95 de ani.

Larry King: 19 noiembrie 1933-ian. 23, 2021

Legendarul Larry King a murit pe 23 ianuarie, la vârsta de 87 de ani. S-a raportat că avea cancer, apoi coronavirus, iar a șasea soție a sa, Julia Alexander, a declarat pentru The Post: cauza decesului King era coronavirus.

Hank Aaron: 5 februarie 1934-ian. 22, 2021

Legenda baseball-ului, Hank Aaron, care a suportat amenințări cu moartea în timp ce a doborât recordul istoric al lui Babe Ruth în 1974, a murit pe 22 ianuarie la vârsta de 86 de ani, în somn, au spus Braves, dar nu s-a dat nici o cauză de deces.

Mira Furlan: 7 septembrie 1955-ianuarie 20, 2021

Mira Furlan, care a interpretat faimosul rol al lui Danielle Rousseau la „Lost” a murit pe 20 ianuarie la vârsta de 65 de ani. Managerul ei a declarat pentru New York Times că cauza decesului este o complicație din cauza unui virus.

Randy Parton, a murit la 20 de ani

Rapperul Baby Memphis a murit la vârsta de 20 de ani, pe 19 ianuarie. A fost împușcat în Frayser, Tennessee, potrivit presei WMC Action News. Controversatul rapper a apărut pentru prima oară la vârsta de 14 ani într-un videclip care a făcut furori.

Harry Brant, la doar 24 de ani

Harry Brant, fiul miliardarului Peter Brant și al supermodelei Stephanie Seymour, a murit din cauza unei supradoze accidentale de medicamente eliberate pe bază de rețetă. A murit pe 17 ianuarie.

Phil Spector: 26 decembrie 1939-ian. 17, 2021

Legendarul producător de muzică Phil Spector a murit pe 17 ianuarie. A produs 20 de hit-uri între 1961 și 1965, printre care „Da Doo Ron Ron”, „Be My Baby” și „He’s a Rebel”, precum și epopeea „You’ve Lost That Lovin ‘Feeling” a lui Righteous Brothers Hit-ul din 1965 se spune că este melodia cea mai redată la radio și televiziune în secolul XX, scrie pagesix.