Adevărul despre autostrăzile din România. Harta completă a proiectelor, lucrărilor și a celor existente

Autostrăzile din România și ritmul în care acestea sunt construite reprezintă o problemă cu grave implicații economice, dar și de siguranță a cetățenilor.





130km.ro a reușit să adune cele mai noi stiri legate de constructia autostrazilor in Romania. Lista este actualizata pe masura ce apar informatii noi si centralizeaza stirile din paginile individuale ale fiecarei autostrazi de pe acest site. In lista furnizata sunt incluse stiri care aduc noutati despre stadiul lucrarilor.

Harta prezinta proiectele de autostrazi din România si este trasata in functie de cele mai noi informatii disponibile. Harta autostrazilor include atat autostrazile aflate in exploatare (trasate cu verde), cat si cele aflate in executie (galben) sau in stadiul de proiect (negru).

În altă ordine de idei, execuţia şi proiectarea tronsonului de autostradă Târgu Neamţ - Iaşi vor fi lansate la licitaţie până la sfârşitul lunii iunie, a anunţat, joi, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, într-o conferinţă de presă susţinută la Guvern.

"S-a semnat contractul la Iaşi chiar săptămâna trecută pentru revizuirea studiului de fezabilitate pe tronsonul Tg. Mureş - Tg Neamţ şi, aşa cum am spus, celălalt tronson este în parteneriat public privat, Tg. Neamţ - Iaşi, Iaşi - Ungheni, inclusiv podul peste Prut. Vom lansa execuţia şi proiectarea până la sfârşitul lunii iunie, aşa cum mi-am asumat la Iaşi. Restul va fi construit prin fonduri europene", a spus Cuc.

Şeful de la Transporturi a dat asigurări că s-au făcut solicitări pentru fonduri europene şi este convins că "de data asta vom avea români adevăraţi care să ne ajute la Bruxelles".

"Avem solicitare de fonduri europene şi sunt convins - şi trebuie să spun lucrul ăsta - că de data asta vom avea români adevăraţi care să ne ajute la Bruxelles şi nu unii care să ne încurce şi să facă confuzii între autostrăzi, că asta este foarte periculos când faci confuzii între autostrăzi, că nu ştii ce vrei să finanţezi", a adăugat el, potrivit Agerpres.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, şi directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, au semnat pe 9 mai, la Iaşi, proiectul ce vizează reactualizarea studiului de fezabilitate a unui segment din Autostrada A8, cunoscută şi ca Autostrada Unirii, respectiv, pentru tronsonul Târgu Mureş - Târgu Neamţ.

Contractul de revizuire a studiului de fezabilitate a fost semnat cu firma Ingineria Especializada Obra Civil Industrial, din Spania, valoarea estimată fiind de 17,6 milioane de lei. Câştigătorul licitaţiei nu a fost contestat, a precizat ministrul Transporturilor.

