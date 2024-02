Bechtel cere despăgubiri la zece ani de la rezilierea contractului pentru Autostrada Transilvania

Acum, la mai bine de zece ani de la rezilierea contractului pentru tronsonul din Autostrada Transilvania, sucursala Bechtel continuă să se judecă cu autoritățile fiscale din România pentru activitatea economică derulată în România.

Bechtel persistă în cererea de compensații financiare pentru Autostrada Transilvania

În primăvara anului 2017, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj a notificat SC BECHTEL INTERNATIONAL INC SRL RENO NEVADA SUA Sucursala Cluj-Napoca România cu privire la o inspecție fiscală pentru mai multe taxe, impozite și contribuții, aplicabile în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011.

În noiembrie 2017, după finalizarea controlului fiscal, au fost emise Decizia de impunere nr.F-CJ 635/09.11.2017 privind obligațiile fiscale legate de diferențele bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoanele juridice, precum și Raportul de inspecție fiscală nr.F-CJ 604/09.11.2017, stabilind suplimentar obligații de plată, atât pentru TVA în sumă de 11.614.802 lei, cât și pentru impozitul pe profit în cuantum de 6.115.277 lei.

După ce a contestat decizia fără succes la Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor și considerând că termenul de prescripție a expirat la data începerii controlului, iarăși a cerut încetarea tuturor verificărilor privind acea perioadă.

În august 2020, Bechtel a inițiat o acțiune în instanță.

Curtea de Apel Cluj i-a dat dreptate sucursalei Bechtel

În luna mai 2022, după aproape doi ani de proces, instanța de fond, respectiv Curtea de Apel Cluj, pronunță o hotărâre favorabilă pentru sucursala Bechtel.

„Respinge petitul, din cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta B I Inc. SRL R N SUA -S C-N în contradictoriu cu pârâtele ANAF-DGRFP C-N -AJFP C şi ANAF -DGSC, privitor la punctul nr. 3 din Decizia nr. 30/14.02.2020 de soluţionare a contestaţiei , ca lipsit de interes.

Anulează în parte: Decizia nr. 30/14.02.2020 emisă de ANAF- D G de S a C, Decizia de impunere nr. F-CJ 635/09.11.2017 şi RIF nr. F-CJ 604/09.11.2017 emise de D G R a F P C-N, A J a F P C, în sensul că anulează următoarele obligaţii de plată: Impozit pe profit în sumă de 2.647.602 lei (suma de 2.415.792 lei reprezentând impozit pe profit suplimentar aferent anului 2012 şi suma de 231.810 lei reprezentând impozit pe profit suplimentar aferent trimestrului I al anului 2013); TVA în sumă de 3.971.402,67 lei (suma de 3.623.687 lei reprezentând TVA suplimentar aferent anului 2012 şi suma de 347.715,67 lei reprezentând TVA suplimentar aferent facturii nr. 200800107/31.03.2013) și TVA în sumă de 5.602.458 lei (aferent facturii storno nr. 20091050/12.01.2012 şi facturii nr. 20091055/24.04.2012).

Obligă pârâtele ANAF- D G de S a C, D G R a F P C-N, A J a F P C, la plata către reclamanta B I Inc. SRL R N SUA -S C-N, a sumei de 170.000 lei reprezentând cheltuieli parţiale de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Cluj, Secţia a III a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei, azi 09.05.2022”, se arată în soluția pe scurt.

Următorul termen de judecată pentru Autostrada Transilvania, în luna mai

Soluția a fost contestată prin recurs, cazul fiind adus astfel în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În 30 ianuarie 2024, instanța supremă a respins o cerere de trimitere a cauzei către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, formulată de reclamanta Bechtel International Inc SRL Reno Nevada Sua – Sucursala Cluj-Napoca România, considerând-o inadmisibilă.

Următorul termen de judecată a fost programat pentru 21 mai 2024.

Context

În 2003, Bechtel a semnat un contract cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, reprezentând Guvernul României, pentru construcția Autostrăzii Transilvania.

Contractul a fost semnat pe vremea guvernării conduse de Adrian Năstase și a fost anulat în 2013, când Narcis Neaga era directorul CNADNR și ministrul transporturilor era Dan Șova, ambii din partidul PSD.

Un raport de inspecție economico-financiară realizat de experți din cadrul Ministerului de Finanțe a estimat la 525.891.888 de euro prejudiciul adus statului român în perioada 2003-2013.

Totul din cauza modului în care s-a gestionat și negociat contractul cu Bechtel pentru construcția Autostrăzii Transilvania. Până în prezent, nu s-a recuperat nimic, potrivit justnews.ro.