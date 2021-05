Jurnalistul clujean Liviu Alexa a investigat situația vandalizării propriului autoturism, după ce la doi ani de la comiterea faptei, autoritățile locale nu au luat nicio măsură. Alexa consideră că inculpatul în cazul de față este interlopul clujean Tudor Cîrje, care ar fi ordonat distrugerea mașinii. Fapta ar fi fost comisă de Popa Horea Emil, la ordinul lui Cîrje, cu scopul intimidării jurnalistului care urmărea îndeaproape situația crimei Gabrielei Ripan, decedată în urma unui accident provocat de Cîrje.

Autoritățile clujene încearcă tăinuirea faptei

Potrivit declarațiilor jurnalistului de investigații, timp de doi ani de zile autoritățile locale au stat cu mâinile în sân, persoanele responsabile pentru distrugerea mașinii lui Liviu Alexa rămânând încă în ceață. Poliția clujeană și procurorul cazului de față caută soluții pentru a ocoli situația fără a-și provoca prea mulet probleme.

“Timp de doi ani, poliția clujeană efectiv și-a bătut joc de mine, cu largul concurs al procurorului de caz. M-au audiat târziu și au audiat suspecții din cauză și mai târziu, și doar la insistențele avocaților mei. Foarte curios este faptul că, în declarația sa, Tudor Cîrje menționează că a fost deranjat de articolele “răutăcioase” scrise de Ziar de Cluj când cu momentul accidentului, articole în care noi, ziariștii, ne întrebam cum este posibil totuși ca uciderea unei fete nevinovate să fie trecut cu vederea de Justiția clujeană, în speță de doamna judecător Ramona Mornăilă, care, am înțeles de la cei prezenți în sală, mai că nu lacrimează la minciunile lui Cîrje”, a declarat jurnalistul Liviu Alexa.

Acesta a susținut că în dosarul penal 3241/P/2019, referitor la vandalizarea mașinii, polițistul a formulat un referat cu propunere de clasare cu privire la suspectul Popa Horea Emil, prietenul lui Cîrje, pe motiv că probele sunt insuficiente pentru a determina vinovăția lui. Organul de cercetare a reținut că probele nu sunt certe, decisive și complete, ci există o urmă de îndoială cu privire la vinovăția suspectului, fiind incident principiul in dubio pro reo – dubiul profită inculpatului.

“Prin referat, organul de cercetare propune și disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de autor necunoscut, privind săvârșirea infracțiunii de distrugere. Rămâne de văzut ce soluție va dispune procurorul prin ordonanță, dar eu nu ma aștept la nimic interesant”, spune Alexa.

Cîrje confirmă prietenia cu Pop Horea, însă refuză poligraful

Tudor Cîrje a confirmat, în timpul audierii, prietenia sa cu Pop Horea Emil, despre care a spus, conform ziardecluj.ro, că îl cunoaște de opt ani de zile. Clujeanul a susținut că prietenul său a ajuns să fie suspect în cazul vandalizării autoturismului din cauza prieteniei dintre ei.

Curios lucru, însă: Cîrje susținuse inițial în fața ofițerilor de Poliție că, dacă va fi supus unui test cu detectorul de minciuni, va accepta demersul, numai că după câteva săptămâni s-a răzgândit și a refuzat să mai ofere declarații sub mijlocul de probă în cauză.

“Domnul Carje cica a vorbit cu psihologul sau care i-a specificat ca, avand in vedere starea lui de sanatate si toata situatia prin care trece, nu ii recomanda sa faca testul poligraf, deoarece s-ar putea sa il afecteze si mai tare. Hahaha, ce duma buna! Pai, daca te stii nevinovat in cauza vandalizarii, de ce refuzi testul poligraf? Un test poligraf curat in cauza mea ar fi contat mult ca imagine publica pentru ucigasul Gabrielei Ripan. Dar Carje refuza testul, fiindca stie ca nu l-ar trece”, a spus Liviu Alexa.

“Avocata interlopilor” îl îndrumă pe inculpat

Jurnalistul clujean semnalează faptul că bărbatul care a dat ordinul vandalizării mașinii sale este îndrumat de “avocata interlopilor”, pe nume Maria Mladin. Mai mult decât atât, directorul NCN dezvăluie că Tudor Cîrje vrea să-și reducă pedeapsa în cazul omorului tinerei sucevence Gabriela Ripan.

“Ea îl consiliază pe poteca infracțională pe care a apucat Cîrje. Uitați, am informații că în apelul privind moartea violentă a Gabrielei Ripan, Maria Mladin va apărea cu un denunț. Ce denunț? Un denunț pe care Cîrje l-ar fi făcut, spun sursele mele, la DIICOT sau altă unitate de parchet. De ce ar conta ca Maria Mladin să vină în fața instanței care judecă o moarte nevinovată cu confirmarea de la DIICOT sau alt parchet ca Tudor Cîrje a făcut un denunț confirmat în alt dosar? Ca să duca reducerea pedepsei cu jumătate. Atât de jegos joacă avocata Mladin și Cîrje! Dar ce ne arată nouă această informație? Că Tudor Cîrje și-a dat tovarășii în gât, mă refer la tovarășii cu care se antura, proxeneții de la Dej și încă niște traficanți de droguri din Cluj, se știu ei! I-a dat Cîrje în gat pe toți, ca martor protejat!”, a dezvăluit jurnalistul clujean Liviu Alexa.